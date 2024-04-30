ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

八里添2大放風新據點！公園270度賞淡水河風光　步道觀景台尋生態

▲「米倉無限公園」4月30日開放，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲米倉無限公園可以270度環景方式，一覽淡水河風光、遠眺淡江大橋。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

新北市八里區再增2處新據點！「米倉無限公園」、「林蔭樹海漫步道」在今（30日）完工開放，其中，米倉無限公園可以270度環景方式，一覽淡水河風光、遠眺淡江大橋；「林蔭樹海漫步道」設置全新觀景平台，新北市長侯友宜表示，整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成。

▲「米倉無限公園」4月30日開放，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲「米倉無限公園」4月30日開放。

「米倉無限公園」占地約3公頃，寬闊的視野可以270度環景方式，收進淡水河夕陽河景，以及遠眺淡江大橋，其設計理念呼應「無限八里」，採減量設計，以大面積的草坡，結合地方打石產業打造無私躺椅，提供旅客一座放鬆身心、欣賞美景的空間。

「林蔭樹海漫步道」長度約800公尺，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊、觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，散步的同時，還能近距離觀察豐富的自然生態。

高灘處今年初陸續完成「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，在此之後，「米倉無限公園」、「林蔭樹海漫步道」屬於「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」計畫，今起完整拼湊出最後一塊拼圖。

關鍵字： 新北市旅遊 八里區旅遊 八里左岸漫步廣場 親子旅遊 米倉無限公園 林蔭樹海漫步道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

搭電梯「門未開」以為被困　下秒路人進來男回頭嚇傻

推薦閱讀

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

台北水舞秀明開幕！3大觀賞點快卡位

台北水舞秀明開幕！3大觀賞點快卡位

飄香台東60年的經典「榕樹下米苔目」

飄香台東60年的經典「榕樹下米苔目」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團11品牌5月優惠一次看

中壢10處景點「順遊路線」安排！

手搖飲珍奶第2杯半價限時1天喝

日出茶太珍奶買1送1券今天限量搶

被戲稱「便所麵」在地人從小吃到大！

老靈魂請留步！紅磚老屋裡吃超強甜點

貢寮「龜仙岩」秘境！翡翠綠海水美呆

城市版「花園咖啡館」在花博！

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

西門町「必吃美食」清單！

熱門行程

最新新聞更多

八里2新據點！公園、步道賞淡水河

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

新竹一日遊！有百坪岩盤浴＆最美書店

台北玫瑰園石斛蘭、繡球花準備綻放！

全台首間轉生史萊姆主題餐廳開了！

4大超商「勞動節優惠」一次看！

遊客塞爆　日本人黃金週不去大阪、京都了

KKday周年慶優惠　日韓機票4999元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366