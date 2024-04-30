八里添2大放風新據點！公園270度賞淡水河風光　步道觀景台尋生態

▲米倉無限公園可以270度環景方式，一覽淡水河風光、遠眺淡江大橋。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

新北市八里區再增2處新據點！「米倉無限公園」、「林蔭樹海漫步道」在今（30日）完工開放，其中，米倉無限公園可以270度環景方式，一覽淡水河風光、遠眺淡江大橋；「林蔭樹海漫步道」設置全新觀景平台，新北市長侯友宜表示，整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成。

▲「米倉無限公園」4月30日開放。

「米倉無限公園」占地約3公頃，寬闊的視野可以270度環景方式，收進淡水河夕陽河景，以及遠眺淡江大橋，其設計理念呼應「無限八里」，採減量設計，以大面積的草坡，結合地方打石產業打造無私躺椅，提供旅客一座放鬆身心、欣賞美景的空間。

「林蔭樹海漫步道」長度約800公尺，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊、觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，散步的同時，還能近距離觀察豐富的自然生態。

高灘處今年初陸續完成「關渡橋景觀平台」、「龍形渡船頭休憩廣場」、「獅子頭山水匯集廣場」及「海世界觀景平台」，在此之後，「米倉無限公園」、「林蔭樹海漫步道」屬於「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期）」計畫，今起完整拼湊出最後一塊拼圖。