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來谷關避暑！住山景房泡冷湯吃大餐　端午連假、暑假都不加價

▲▼谷關統一渡假村。（圖／谷關統一渡假村）

▲谷關統一渡假村推出一系列住宿優惠，端午連假與暑假都不加價，此為渡假村內的「五行湯」，現在最適合泡在冷湯裡享受。（圖／谷關統一渡假村提供）

記者周姈姈／綜合報導

天氣逐漸炎熱難耐，這時候最適合衝山林裡避暑！谷關就有一間渡假村推出超豐富的住房優惠，端午連假及暑假都不加價，結帳時輸入折扣碼還能再折500元，不僅能待在房裡泡溫泉，也能在戶外泡冷湯享受一片沁涼，或是也能帶小朋友一起在親子戲水池同樂，渡過最愜意的假期；另外也提醒旅客，谷關並未受地震影響，路況一切正常，公車也照常發車。

谷關統一渡假村即日起推出一系列優惠，結帳時輸入折扣碼【SE00500】每房再折500元！即將到來的端午連假（6月8日至6月10日）及暑假通通不加價，6月8日至6月9日和洋雙人房一泊二食9580元起，入住大啖豪華自助饗宴，加碼續住9折，6月10日再下殺7680元；暑假專案（5月1日至8月28日）超沁涼水上進擊一泊一食5880元起、特盛饗宴一泊二食7680元起、夢饗餐車一泊二食6880元起，入住免費贈迎賓點心及在地白冷冰棒。

▲▼谷關統一渡假村。（圖／記者周姈姈攝）

▲「和洋雙人房」可看到山溪景或街景，房內就能泡溫泉，為碳酸氫鈉泉，泡完肌膚超滑嫩。（圖／記者周姈姈攝）

谷關統一渡假村位於高海拔地區，氣溫較低，完全就是避暑的好所在，且除了每房都能泡湯之外，戶外還有仙氣繚繞的「五行湯」，五行湯的五個湯池溫度都不同，分別為藥草包入浴的養生泉、有著咖啡清香的咖啡泉、散發薰衣草香氣能安定情緒的美人湯、充滿花香的花之泉以及擁有綠嫩葉香氣的草原浴，若覺得泡溫泉太熱，直接泡進冷湯池就對了，另外，渡假村還設有衝擊SPA泉、原湯區、親子戲水區。

▲▼谷關統一渡假村。（圖／谷關統一渡假村）

▲親子戲水區能玩碰碰船。（圖／谷關統一渡假村提供）

▲▼谷關統一渡假村。（圖／記者周姈姈攝）

▲親子戲水區還有水上滑梯，大人小朋友能一起在這玩得超開心。（圖／記者周姈姈攝）

如果喜歡享受艷陽，那就一定要衝澎湖玩！曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖「澎澄飯店」，今年首度與韓國人氣益智冒險遊戲IP CookieRun薑餅人合作，將10間四季澎湖灣房型改裝為全台唯一的CookieRun薑餅人主題房，即日起至今年底都能住到，詳細開箱文可看《開箱澎湖港景飯店！首創最Q主題房　早餐爽吃龍膽石斑、海鮮茶碗蒸》

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲澎湖「澎澄飯店」曾獲選「全台最美飯店TOP20」之一，泡在高空泳池裡眺望港景有夠放鬆。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另外，即日起預訂「澎澄飯店xCookieRun薑餅人主題房」專案，還能享澎澄飯店現金抵用券500元，可在澄澄全日餐廳、Chenchen Lounge用餐，或全額折抵位於三號港Pier3的Go Star星探索體驗，又或是購買主題房系列周邊，並可享有定點定時預約制的機場接駁服務。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「CookieRun薑餅人主題房」全館只有10間，即日起至今年底都能住到，房裡處處都能看到CookieRun薑餅人的可愛蹤跡。

▲▼澎湖 澎澄飯店。（圖／記者周姈姈攝）

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