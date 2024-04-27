高雄最新飯店「帕鉑候工所」4／30開幕！有滑梯親子房　到輕軌僅1分

▲高雄最新飯店「帕鉑候工所」將開幕。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄又有新飯店要開幕了！全新質感飯店「帕鉑候工所」鄰近駁二藝術特區，復古風情設計外還有超大溜滑梯主題房，現在將於4月30日開幕，旅遊電商Klook更從即日起至5月8日為止推出獨家早鳥85折優惠。

▲▼高雄帕鉑候工所昔日為港務局員工宿舍。

位於高雄駁二藝術特區的帕鉑候工所，昔日為港務局員工宿舍。設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。

▲溜滑梯四人房。

▲雙人房。

館內提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，從飯店前往輕軌走路也只要1分鐘，想要搭上輕軌暢遊高雄市區也超方便。

帕鉑候工所也引進自助check in服務，透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。

▲hotel dùa墾丁。（圖／hotel dùa提供）

而深耕高雄多年的旅宿品牌「hotel dùa」則宣布將進駐墾丁，打造全新度假飯店。根據業者規劃，「hotel dùa墾丁」距離熱鬧的墾丁大街只要走路1分鐘，客房空間將以海洋、時尚、生態作為關鍵字，打造127間全新客房外，更有海景主題房，從陽台就能享受國家公園海岸絕佳視野。

「hotel dùa墾丁」另一亮點，就是打墾丁第一個「空中池畔酒吧」，360度無死角美景，讓旅客能在空中泳池享受早晨、夕陽與星空，池畔預計也會設有450吋巨幅螢幕，用不同的聲音及畫面帶動氛圍，讓旅客享受不一樣的度假時光。