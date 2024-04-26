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義大利紅蝦評鑑肯定！竹北義式餐廳插旗台北　5月中旬前訂位全滿

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在竹北深耕13年，深愛饕客喜愛的「Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館」，曾連續兩年榮獲得義大利紅蝦餐廳評鑑二蝦肯定，主廚黃慶德今年首度北上展店，於台北市仁愛圓環商圈打造「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，今日正式開幕，5月中旬前的訂位已全滿。

出生於香港的黃慶德，曾是程式設計師，因對廚藝執著熱愛，20多歲時轉行，進入加拿大多倫多廚藝學校學藝。畢業後即加入多倫多當時少數獲得拿坡里披薩協會AVPN認證的「Pizzeria Libretto」職人披薩餐廳學藝，之後在新義大利餐館「Enoteca Sociale」擔任主廚。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲跳進嘴裡，宜陽牧場噶瑪蘭黑豚戰斧製作，先以鼠尾草為黑豚肉質賦予香草氣息，外層再以義大利生火腿包覆提味，先煎後烤至七分熟。（圖／記者黃士原攝）

2011年與台籍太太回台定居，隔年於竹北創立「Piccola Enoteca彼刻義式餐酒館」，黃慶德強調，餐廳裡的義大利新鮮麵食、醃製肉品都手工現做，只為提供最道地義式料理。在忠實台北粉絲期盼下，黃慶德決定在仁愛圓環商圈打造全新的義式餐廳「Reale Cucina Italiana」，今日正式開幕，目前5月中旬前的訂位已全滿。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲豬背油Lardo」是餐廳招牌之一。（圖／記者黃士原攝）

Reale Cucina Italiana菜單設計除了竹北彼刻的招牌菜色，也有特別為台北食客設計的限定料理，提供多樣義大利美食選擇。使用的食材則是他穿梭台灣各地挖掘的優質小農食材，包含彰化芳苑玫瑰鴨、彰化桂園農場烏骨雞蛋、宜陽牧場噶瑪蘭黑豚、埔里羅馬花椰菜、慢慢弄瑞可塔起司等。

「豬背油Lardo」是餐廳招牌之一，主廚遵循義式傳統工序製作，選用西班牙伊比利豬背油，以海鹽、迷迭香醃製，歷經一個多月熟成，透光薄片入口即化，搭佐法式長棍麵包薄片，澆淋特級橄欖油及丹麥煙燻鹽，香鹹回甘。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛炸飯糰選用油脂豐美的和牛，與豬肉、生火腿、番茄製成肉醬。（圖／記者黃士原攝）

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲「炸橄欖」使用西西里綠橄欖，手工去核後，塞入紐西蘭羊絞肉。（圖／記者黃士原攝）

「和牛炸飯糰」是西西里島最負盛名的街頭美食「炸飯糰」華麗升級版，主廚選用油脂豐美的和牛，與豬肉、生火腿、番茄製成肉醬，再揉合莫札瑞拉起司為內餡，捏成乒乓圓球狀，裹上麵糊與麵包粉油炸。

「炸橄欖」使用西西里綠橄欖，手工去核後，塞入紐西蘭羊絞肉 ，裹粉酥炸，橄欖的清爽與羊肉的鹹香完美搭配；「托斯卡尼沙拉佐厚切牛舌」取澳洲M9和牛油脂豐富的牛舌後段厚切一公分，再以炙燒賦予煙燻香氣，搭配番茄、洋蔥、羅勒葉。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲羅馬經典的培根蛋大水管麵。（圖／記者黃士原攝）

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲墨魚麵搭配以初炸橄欖油及辣椒煸炒的東港櫻花蝦。（圖／記者黃士原攝）

為完美呈羅馬經典的培根蛋大水管麵，主廚選用彰化桂園自然生態農場的烏骨雞蛋，加上義大利山區最古老羊奶乳酪結合黑胡椒，為麵體帶來濃郁奶香與鹹香；墨魚麵取用新鮮墨魚汁，加入多種蔬菜、白酒熬製醬汁，再揉合杜蘭小麥粉製成彈牙墨魚麵，搭配以初炸橄欖油及辣椒煸炒的東港櫻花蝦。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲烤玫瑰鴨胸選用彰化芳苑玫瑰鴨為主角。（圖／記者黃士原攝）

烤玫瑰鴨胸選用彰化芳苑玫瑰鴨為主角，歷經70天飼養至3公斤大，並以特殊切割法，保留肉質軟嫩多汁口感，再以3至5天的熟成賦予鴨肉特有香氣。主廚先煎脆後烤，保留肉質粉嫩色澤，佐上融合雞汁、鴨汁、橙汁、波特酒製成的醬汁。

▲台中HUN混的橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。（圖／台中HUN混提供）

另外，2014年初創的「HUN混」一中店，親民價格深受在地人喜歡，其中「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」微酸爽口的茄紅醬與甜濃奶香的白醬完美中和，加上爆量蛤蜊，平價且不手軟的份量更獲得學生族群的喜愛，成為來店必點招牌料理，10年來賣出將近50萬份。

今年餐廳邁入10周年，祭出各項餐飲與活動優惠，4月19日至5月19日，一中店、逢甲店推出用餐消費滿799元可體驗夾娃娃機活動，獎項除現金折價券、各項週邊商品，還有橘醬爆炸蛤蜊麵免費招待一年份，拍照打卡可以免費再玩一次。5月10日將供應100份的10元橘醬爆炸蛤蜊義大利麵。

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