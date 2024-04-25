10款巧克力點心吃到飽！漢來海港甜點季明天登場「連推22天」

▲漢來海港甜點季明天登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下的「漢來海港」一年一度的甜點季明天登場，這一次特別邀請來自日本的米其林星級主廚來台客座，以巧克力為創作發想，打造10款精緻甜點，也不用額外加價就能無限享用。

日本甜點界新星－昆布智成主廚出生於甜點世家，曾在法國米其林二星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon擔任甜點主廚，現為日本知名和菓子店「昆布屋孫兵衛」第十七代經營者，擅長製作生菓子、盤飾與杯裝甜點，以及如同珠寶般的精品甜點。

▲外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡。（圖／記者黃士原攝）

▲「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍。（圖／記者黃士原攝）

昆布智成這次客座漢來海港，以巧克力為創作發想，並運用水果的酸度等元素平衡甜度，打造10款精緻甜點。像是外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡，清爽又帶有深度的口感。「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯。

▲「和諧」則是將巧克力慕斯、覆盆子果泥、開心果穆斯林奶油餡結合。（圖／記者黃士原攝）

▲「巧克力旅人蛋糕」內層是巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣。（圖／記者黃士原攝）

另一款「和諧」則是將巧克力慕斯、覆盆子果泥、開心果穆斯林奶油餡結合，交織出和諧又平衡的多層次滋味。外觀看似樸實無華的「巧克力旅人蛋糕」，內層則是巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，並且加入杏仁與開心果增添風味。

▲台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕。（圖／台北老爺提供）

另外，台北老爺酒店Le Café咖啡廳的自助餐檯改裝告一段落，飯店宣布明天重新開幕，除了熱食區採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈外，還增加提供美味港點的蒸籠區。配合餐廳以全新風貌登場，6月底前推出「海之真味‧和洋饗宴」主題料理，湯咖哩、成吉思汗烤肉無限吃到飽。