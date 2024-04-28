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巴黎近郊亞眠半日遊！法國最大教堂與城區街道漫步　交通攻略請看

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"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

位於巴黎北邊約120公里處的亞眠（Amiens）是法國索姆省的省會、北法的交通要衝，也是法國總理馬克洪的故鄉。其實亞眠不算是巴黎近郊最知名的景點，不過市區重點景點我都去過了，郊區的凡爾賽宮、都爾、盧昂也玩過，再加上亞眠有名列世界文化遺產的亞眠大教堂（Amiens Cathedral），就有了這一篇要介紹的巴黎出發亞眠半日遊，主角當然就是亞眠大教堂，看完之後再舊城區隨意晃一下就搭車回巴黎，傍晚再由巴黎到布魯日。

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亞眠半日遊
這篇遊記會先介紹亞眠大教堂，再分享一些街道景致，最後說明如何由巴黎到亞眠，如果你跟我一樣已經走訪巴黎重點景點又愛欣賞哥德樣式大教堂，不妨將亞眠半日遊列入巴黎自由行行程。

亞眠大教堂
亞眠大教堂能被列入世界文化遺產當然有它的獨特之處，其中之一就是「大」，這教堂是法國現存完工教堂中最高、最大的，一開始是羅曼樣式，後來重建為哥德樣式，經過多次改建之後內部也有不少巴洛克樣式的雕刻或裝飾，這種演變在西北歐歷史悠久的大教堂非常普遍。

出了亞眠車站之後沿著主要街道漫步就能抵達亞眠大教堂，外觀真的非常宏偉，是跟巴黎聖母院外觀類似的教堂，除了正立面三個拱門有繁複的哥德樣式雕刻，側面也非常漂亮，建議由多個角度欣賞它的建築主體。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲非常喜歡由這個角度欣賞大教堂側面的飛扶壁。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲教堂南方的入口。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲南邊的入口又被稱為金色聖母之門，原因顯而易見。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲亞眠大教堂，結構跟巴黎聖母院蠻像的。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲另一個角度看亞眠大教堂正立面。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲右邊兩個是正立面的入口雕飾，扶著頭顱那位不知是否為Saint Denis。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲大教堂前的建築，右邊那棟蠻特別的。

亞眠大教堂　內部
相較於巴黎聖母院或盧昂大教堂有名人軼事，好比鐘樓怪人跟拿破崙加冕，莫內創作主題之一等，亞眠大教堂單純多了，就是一個地位崇高的大教堂，參觀時間頂多一小時。進入後可以先索取英文簡介，比較知道到底要看啥，也可以登上塔樓，這次只參觀內部，以下就用圖片來介紹我覺得比較有趣的部份。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲亞眠大教堂內部非常宏偉。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲巴洛克樣式的雕刻是晚期增加的，右邊那個「哭泣的天使」栩栩如生，是Nicolas Blasset在17世紀製作的。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲大教堂必備的管風琴。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲第一次世界大戰的陣亡將士。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲這應該是洗禮時用的，是12世紀的文物。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲13世紀時製作的耶穌受難像。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲主教棺木，其實只是石雕，裡面並沒有屍骨。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲說明耶穌生平的雕刻。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲巴洛克樣式雕刻。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲教堂中間的地板有個迷宮，上面有三個教堂相關建築師的名字。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲巴洛克樣式的創作。

亞眠街道漫步
花了約一小時參觀完教堂後，接下來就是亂逛時間，這邊不是觀光勝地、可看之處其實不多，而且在二戰時幾乎被夷為平地，目前的街道景觀已經不復過往的古色古香，是由建築師Pierre Dufau規劃重建的。

開始閒晃前可先去大教堂正面廣場的遊客中心走走，然後大教堂後面有個雕像：Statue de Pierre l’Ermite（隱士彼得），這人是第一次十字軍東征的領導者之一，這次的東征結局很淒慘就是了，其實大多數都很淒慘，但最淒慘的應該是君士坦丁堡被十字軍掠奪吧。

亂晃的路線是由大教堂前的廣場沿著Rue Dusevel走到Clock Dewailly，又由那邊回到亞眠車站，如果喜歡逛街的話應該是非常不錯的路線，亞眠是法國北方大城，雖然商店不若巴黎玲瑯滿目，也是非常齊全的。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲隱士彼得的雕像。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Rue Dusevel。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲Clock Dewailly所在的廣場。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲另一個角度。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲外觀很典雅的建築。

▲▼巴黎近郊半日遊 法國最大教堂亞眠大教堂與城區街道漫步。（圖／部落客Travel with Leo提供）

▲菲利普·萊克勒將軍紀念碑。

亞眠交通方式
亞眠位於巴黎北邊，由巴黎到亞眠是由巴黎北站（Gare du Nord）搭TER，約一小時可抵達亞眠主要車站—Gare d’Amiens，不用轉車。一定要由巴黎北站搭車，巴黎各大車站負責的路線不一樣，然後由巴黎到亞眠最困難的地方就是別在巴黎北站迷路，這站人潮洶湧、龍蛇雜處，找路之餘要非常小心個人財物。

心得
雖然亞眠可玩的地方不多，是巴黎近郊很次要的景點，但亞眠大教堂卻非常有看頭，除了規模宏偉，內部的歷史文化展品也非常不錯，若已經來過多次巴黎、去過主要景點，又喜歡參觀教堂，不妨考慮來一趟巴黎出發的亞眠半日遊。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

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