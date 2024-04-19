ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2024竹博覽會到雲林！石壁竹創森園區　打造五感體驗療癒空間

▲2024世界竹博覽會，雲林「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024世界竹博覽會，雲林「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024世界竹博覽會「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動，除「五元二角」「松竹廣場」、「瀞座」、「低語軒」、「風之舞台」、「微風小築」「明陣」、「靜思坪」、「穹頂竹棚」、「小柴軒」等景點，斗六糖廠竹創基地有特別展覽「普悠瑪竹構課程成果展及島嶼構」竹作品。

「2024竹博覽會暨世界竹論壇」由農業部林業及自然保育署、文化部國立台灣工藝研究發展中心與社團法人台灣竹會共同籌劃執行，展區的主要景點，草嶺石壁森林療癒基地「石壁竹創森園區」，擁有眾多竹構藝術設施，為遊客打造出一個開啟五感體驗的療癒空間。

▲2024世界竹博覽會，雲林「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，石壁竹創森園區是國內首座森林療癒基地，木馬古道全程約需3小時，原本是一片茂密的森林，通過適度的疏伐，發展成了適合小眾深度旅遊的地方，疏伐下來的竹子整齊地擺放在林中，原地保留竹頭，以維持地力，避免水土流失，這也是雲林縣首座作為永續森林及綠色旅遊的示範基地。

文化觀光處長陳璧君說明，此次竹博覽會雲林展區以「竹療育」為主題，以五感體驗為主軸，活動包括竹林療癒工作坊、竹林療癒市集、螢光露營、石壁竹創森自導式體驗和竹療癒展覽等。從4月19至28日，每週五、六、日，竹林療癒市集將提供在地農產品、竹製品體驗等活動，活動期間提供從石壁社區前往石壁竹創森園區的免費接駁車，並於周末提供高鐵接駁至石壁社區服務。

另外，斗六糖廠竹創基地有特別展覽部分，台灣竹構學苑是林業及自然保育署補助所建構的竹構人才培育基地，成為2024竹博覽會的特別活動場地。其中內容包括普悠瑪竹構課程成果展、島嶼構竹作品展，屬於預約的導覽交流活動，歡迎踴躍參與一同感受竹子療癒的魅力。

▲2024世界竹博覽會，雲林「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此次竹博覽會雲林展區以「竹療育」為主題，以五感體驗為主軸展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林空地燒廢棄物「蔬菜冷凍庫全毀」損失20萬　南瓜遭殃畫面曝

►快訊／雲林蔬果倉庫起火！恐怖濃黑煙竄國道　警消急灌救

►雲林鎮南國小女籃獲全國雙冠軍　還願祈福感恩太平媽祖加持

►氣喘女倒派出所前弱喊「快救我！」　鬼門關前走一回...謝警救命

►不要動！2男女深夜蒜田採收被警察當賊　雇主解釋：白天請嘸人

關鍵字： 竹博覽會 療癒基地 雲林縣 竹創森園區 斗六糖廠 石壁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366