2024竹博覽會到雲林！石壁竹創森園區　打造五感體驗療癒空間

▲2024世界竹博覽會，雲林「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2024世界竹博覽會「草嶺石壁森林療癒基地」從4月19日至28日展開一系列活動，除「五元二角」「松竹廣場」、「瀞座」、「低語軒」、「風之舞台」、「微風小築」「明陣」、「靜思坪」、「穹頂竹棚」、「小柴軒」等景點，斗六糖廠竹創基地有特別展覽「普悠瑪竹構課程成果展及島嶼構」竹作品。

「2024竹博覽會暨世界竹論壇」由農業部林業及自然保育署、文化部國立台灣工藝研究發展中心與社團法人台灣竹會共同籌劃執行，展區的主要景點，草嶺石壁森林療癒基地「石壁竹創森園區」，擁有眾多竹構藝術設施，為遊客打造出一個開啟五感體驗的療癒空間。

雲林縣長張麗善表示，石壁竹創森園區是國內首座森林療癒基地，木馬古道全程約需3小時，原本是一片茂密的森林，通過適度的疏伐，發展成了適合小眾深度旅遊的地方，疏伐下來的竹子整齊地擺放在林中，原地保留竹頭，以維持地力，避免水土流失，這也是雲林縣首座作為永續森林及綠色旅遊的示範基地。

文化觀光處長陳璧君說明，此次竹博覽會雲林展區以「竹療育」為主題，以五感體驗為主軸，活動包括竹林療癒工作坊、竹林療癒市集、螢光露營、石壁竹創森自導式體驗和竹療癒展覽等。從4月19至28日，每週五、六、日，竹林療癒市集將提供在地農產品、竹製品體驗等活動，活動期間提供從石壁社區前往石壁竹創森園區的免費接駁車，並於周末提供高鐵接駁至石壁社區服務。

另外，斗六糖廠竹創基地有特別展覽部分，台灣竹構學苑是林業及自然保育署補助所建構的竹構人才培育基地，成為2024竹博覽會的特別活動場地。其中內容包括普悠瑪竹構課程成果展、島嶼構竹作品展，屬於預約的導覽交流活動，歡迎踴躍參與一同感受竹子療癒的魅力。

▲此次竹博覽會雲林展區以「竹療育」為主題，以五感體驗為主軸展開一系列活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）