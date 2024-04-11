1泊1食1人最低免2500！統一渡假村「3館優惠」　豪送2500元兌換券

▲統一渡假村即日起至6/28祭出線上旅展優惠，新竹統一馬武督如同森林中的城堡。（圖／統一渡假村提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

統一渡假村（新竹馬武督、台中谷關及墾丁館）即日起至6/28祭出線上旅展優惠，住兩個晚上、含早餐，每房9,998元起，另加碼第三人免費入住，四人同行最划算，一人免2,500元，優惠僅限平日。二天一夜專案再加贈2,500元兌換券，可折抵館內餐點、伴手禮等。

▲統一馬武督以愛麗絲夢遊仙境為主題，打造出魔幻鏡屋。

統一渡假村北中南三館各有不同特色，新竹主打賞桐逐螢、台中谷關泡湯採果、墾丁沁涼玩水。位於新竹的統一馬武督，平日住一晚5,580元起，送2,500元兌換券；三天兩夜專案可升等陽台房， 4/20至5/20可加價參加賞桐逐螢活動，隔天到李記醬油館體驗醬油DIY，住客享醬油DIY50元折價券。

▲統一谷關-雙人和洋房。

中部谷關部分，平日7,680元起住進雙人和洋房，送4,500元免費兌換券，飯店即能觀賞部落迎賓舞，還能玩碰碰船；入住墾丁館海洋主題雙人房，平日5,580元起，送2,500元兌換券，三天兩夜專案升等至海洋樓中樓，搭配水陸設施、滑水道及艦隊冒險等，同時，飯店也提供定時免費接駁，輕鬆逛墾丁大街及生態漫遊，挖掘在地人推薦秘境。

▲統一墾丁-椰林泳池。

業者指出，三館均沒有受到0403地震影響，對外聯通道路也一切安好，有興趣民眾可前來度假放鬆。

另外，宜蘭綠舞國際飯店即日起至9/30推出「夏日饗樂趣」一泊二食住房專案，入住四人或全新六人房型，晚餐在戶外享用專人備料生火的烤肉盛宴，也可選擇大啖舞饌日式會席或蝶舞咖啡廳享用西式料理，以及翌日自助早餐，專案加贈全新貓咪甜點店擼LALA Sweets及黑RURU CAFE 各一張100元折價券，四人入住每人只要3,147元起。