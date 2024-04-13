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大阪2處浪漫繡球花海先收！再住捷絲旅心齋橋館　早餐吃到飽1200起

▲▼大阪繡球花。（圖／公財）大阪観光局提供）

▲大阪在5月迎來繡球花季節。（圖／（公財）大阪観光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

櫻花季節過後，緊接著就是繡球花季到來。在大阪就有2處推薦繡球花景點，上千朵繡球花盛開，還能向神明祈求好運氣。捷絲旅大阪心齋橋館也趁此推出優惠專案，即日起至7月31日期間入住，每人每晚5500日圓起，約新台幣1200元，還送多樣小禮物當伴手禮。

▲▼大阪繡球花。（圖／公財）大阪観光局提供）

▲勝尾寺有浪漫繡球花海。（圖／（公財）大阪観光局提供）

大阪市區最推薦的繡球花景點，就是「大阪市立長居植物園」，園內種植了約30種、6200株繡球花，當盛開時就形成浪漫花道；而大阪箕面市的「勝尾寺」除了有壯觀的達摩不倒翁景致，寺中種植多達3600株繡球花，也是夏日不可錯過花海。

▲▼捷絲旅大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

捷絲旅大阪心齋橋館因應赴日人潮，以及緊接而來的繡球花季，即日起推出三天兩夜優惠，即日起至7月31日期間入住，雙人房總價含早餐，日幣2萬2000元起，兩人成行、每人每晚最低日幣5500元起，相當約新台幣1200元。專案加贈深受日本女性歡迎的「福助株式会社」聯名款襪，以及日本人氣商品--吉田養真堂MEGU REFRE精油舒緩足貼。

▲▼梅北公園北面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲期待已久的「GRAND GREEN 大阪（GRAND　GREEN　OSAKA）」終於將於今年9月開幕。（圖／グラングリーン大阪開発事業者提供，下同）

此外，搶先為下半年的大阪之旅準備，因為大阪又有新景點要開幕了！位於JR大阪站正進行工程中的梅北區2期地區開發計劃「GRAND GREEN大阪（GRAND　GREEN　OSAKA）」，其商業設施「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」將於今年9月6日開幕，《東森新媒體ETtoday》就整理出該設施餐飲、亮點與開幕資訊。

▲▼大阪梅北公園南面公園。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲大阪梅北公園南面公園。

■「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」9月6日將開幕哪些區域？

「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」共分為「公園內設施」、「北館」和「南館」，今年9月6日「公園內設施」和「北館」將率先對外開放，南館則計劃於2025年營業。

■「公園內設施」亮點

「公園內設施」以提供「在城市公園中感受季節變化的風景，和同時享受美食」的體驗。包括在梅北公園的South Park的3家店鋪連同North Park的1家店鋪，位置都在公園入口附近，方便客人前往。

 此外，這裡還設有咖啡廳與餐廳，包括「SIK eatery」和咖啡店「boo boo boo」等提供外賣輕食和飲料，並設有露天座位，讓旅客能在此用餐，充分享受公園獨有的樂趣與週邊風景，感受繁忙都會中的難得悠閒時光。

▲▼Grand Green 大阪北館外觀。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲Grand Green 大阪北館外觀。

■「北館」亮點

北館共有15家店鋪，其中，港南HOME CENTER的首家城市型店舖「gardens umekita」不僅販售商品，還積極傳達種植植物的樂趣。此外，進駐北館的還有擁有開放式寬敞空間、日本首屈一指的大型店鋪「PATAGONIA(巴塔哥尼亞)大阪梅田」，以及與寵物一同盡享公園生活的商店。

為了讓旅客能享受更多元的購物體驗，也針對不同設施的連絡通道進行完善設計。值得一提的是，北館與相鄰的百貨「GRAND FRONT OSAKA 」能通過平台連接。

▲▼大阪城市水療熱水浴區。（圖／グラングリーン大阪開発事業者）

▲南館未來有城市型SPA中心。

▲▼Time Out Market Lisbon。（圖／タイムアウトマーケット社提供）

▲也有大型美食市集「Time Out Market  Osaka」。（圖／タイムアウトマーケット社提供）

■「南館」亮點

南館將於2025年春季左右開幕，屆時將有一間由全球媒體「Time Out」監督的大型美食市集「Time Out Market  Osaka」，以及關西地區最大級別的城市型水療中心等設施進駐。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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