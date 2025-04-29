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4人同行送「1斤肉肉山」　連鎖火鍋店母親節優惠連推29天

▲4人同行送「1斤肉肉山」。（圖／肉多多火鍋提供）

▲肉多多火鍋4人同行送「1斤肉肉山」。（圖／肉多多火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻母親節檔期餐飲商機，肉多多火鍋推出用餐優惠，4人同行來店點用套餐，免費贈送重達600公克的「肉肉山」1座 ，讓媽媽「大吃一斤」。

母親節上館子吃大餐，已經成為家庭的年度重要規劃，餐飲業無不鎖定這個商機，肉多多火鍋看好小家庭的用餐慶祝趨勢，5月3日至5月31日祭出「4人同行點用套餐送肉肉山」優惠，免費奉上1斤重的肉盤，讓母親節的嗑鍋更具儀式感。

此外，肉多多火鍋5月起首度與「路易莎咖啡LOUISA COFFEE」跨界聯名，首波在台北重慶南店、台北中山北店、台北景美店、板橋實踐店、桃園中華店、新竹巨城店、台中大里店、台中進化店、員林育英店、高雄三多店等10家門市試水溫，讓消費者在享用好肉與好湯的同時，也能夠在自助吧品嚐到香醇回韻的好咖啡。

▲王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰優惠，5月3日至5月30日，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

▲「Oh my! 原燒」新推出「牛舌饗宴」，內含浪漫的牛舌玫瑰花和蔥鹽牛舌。（圖／王品提供）

「Oh my! 原燒」新推出「牛舌饗宴」，內含浪漫的牛舌玫瑰花和蔥鹽牛舌，5月2日至6月30日，消費任一款價位套餐，就能用299元加購。其中台中西屯家樂福店是全台唯一設有日式自助吧門市，包括薑燒洋蔥豬飯、巧達海鮮濃湯、焦糖牛肉吐司等多達50道菜色都能吃到飽，還有限時限量的驚喜甜點。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 肉多多

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