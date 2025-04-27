台南玉井必去2間景觀餐廳！飽覽綿延山景、雲海　走玻璃天空步道

▲台南虎頭山觀景餐廳「瑪莎園」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

有「芒果之鄉」美稱的台南玉井，不僅能大嗑芒果冰，隱身在山中還有許多風景優美的景觀餐廳值得一訪。《ETtoday新聞雲》就整理出2間玉井必去景觀餐廳，可以俯瞰綿延山景，甚至能走上玻璃天空步道大拍美照。

▲▼瑪莎園用餐環境被綠意環抱。（圖／記者蔡玟君攝）

1.瑪莎園

已在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，以老闆娘名字命名。景觀餐廳從小小咖啡餐車起家，之後慢慢拓展規模，成為能享受山林綠意的景觀餐廳。

▲半開放式座位區也能盡享山林景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲業者提供簡餐與飲品選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海，是在地人才知道的約會、用餐去處。

▲台南玉井「魔法森林景觀咖啡小餐館」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.魔法森林景觀咖啡小餐館

以玻璃屋景觀餐廳為亮點的「魔法森林景觀咖啡小餐館」，白色玻璃屋讓客人能270度欣賞窗外美景，還有一處延伸在半空中的玻璃天空步道，想要看景、用餐、喝咖啡，或喜歡拍照的人，一定要來這裡走一趟。

▲▼魔法森林景觀咖啡小餐館內座位，能直接遠眺周邊地貌與山林。（圖／記者蔡玟君攝）

「魔法森林景觀咖啡小餐館」在知名景點隱田山白色教堂附近，穿過約100公尺的小徑，就能來到白色玻璃屋中，餐廳三面採用大面積玻璃窗，讓旅客在室內就能270度欣賞環繞森林綠意，還能遠眺周邊美景。

▲水果系飲品正適合炙熱的夏天。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳低消為一杯飲品，同時提供青醬、白醬義大利麵，紅酒燉牛肉飯套餐等選擇，也有舒芙蕾甜點、果汁等選擇，讓旅客在附近景點逛累了，還能在此休息、用餐。

▲餐廳外有一座玻璃天空步道能拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

除了提供用餐，餐廳也打造兩處網美景點，其中一個就是延伸出半空中的純白玻璃天空步道，步道盡頭設有一處鐘樓，讓旅客能盡情在這裡拍照，甚至有人還在步道兩側圍欄上掛上情人鎖。