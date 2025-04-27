ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南玉井必去2間景觀餐廳！飽覽綿延山景、雲海　走玻璃天空步道

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南虎頭山觀景餐廳「瑪莎園」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

有「芒果之鄉」美稱的台南玉井，不僅能大嗑芒果冰，隱身在山中還有許多風景優美的景觀餐廳值得一訪。《ETtoday新聞雲》就整理出2間玉井必去景觀餐廳，可以俯瞰綿延山景，甚至能走上玻璃天空步道大拍美照。

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼瑪莎園用餐環境被綠意環抱。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

1.瑪莎園

已在地經營23年的虎頭山景觀餐廳「瑪莎園」，以老闆娘名字命名。景觀餐廳從小小咖啡餐車起家，之後慢慢拓展規模，成為能享受山林綠意的景觀餐廳。

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲半開放式座位區也能盡享山林景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南虎頭山觀景餐廳瑪莎園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲業者提供簡餐與飲品選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

最受歡迎的戶外用餐區分為紅色陽傘區和半開放式座位區，紅色陽傘區能讓每個座位都飽覽山景，而半開放式座位區，則將綿延山林景觀作為最天然的「壁畫」，旅客用餐之餘，也能走到欄杆旁拍照。業者也表示，這裡最推薦的觀景時刻是夕陽時，若幸運的話，甚至能欣賞雲海，是在地人才知道的約會、用餐去處。

▲▼台南玉井魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南玉井「魔法森林景觀咖啡小餐館」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.魔法森林景觀咖啡小餐館

以玻璃屋景觀餐廳為亮點的「魔法森林景觀咖啡小餐館」，白色玻璃屋讓客人能270度欣賞窗外美景，還有一處延伸在半空中的玻璃天空步道，想要看景、用餐、喝咖啡，或喜歡拍照的人，一定要來這裡走一趟。

▲▼台南玉井魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼魔法森林景觀咖啡小餐館內座位，能直接遠眺周邊地貌與山林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南玉井魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／記者蔡玟君攝）

「魔法森林景觀咖啡小餐館」在知名景點隱田山白色教堂附近，穿過約100公尺的小徑，就能來到白色玻璃屋中，餐廳三面採用大面積玻璃窗，讓旅客在室內就能270度欣賞環繞森林綠意，還能遠眺周邊美景。

▲▼台南玉井魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲水果系飲品正適合炙熱的夏天。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳低消為一杯飲品，同時提供青醬、白醬義大利麵，紅酒燉牛肉飯套餐等選擇，也有舒芙蕾甜點、果汁等選擇，讓旅客在附近景點逛累了，還能在此休息、用餐。

▲▼台南玉井魔法森林景觀咖啡小餐館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳外有一座玻璃天空步道能拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

除了提供用餐，餐廳也打造兩處網美景點，其中一個就是延伸出半空中的純白玻璃天空步道，步道盡頭設有一處鐘樓，讓旅客能盡情在這裡拍照，甚至有人還在步道兩側圍欄上掛上情人鎖。

關鍵字： 台南旅遊 台南美食 美食情報 美食雲 瑪莎園 魔法森林景觀咖啡小餐館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

推薦閱讀

台南玉井必去2間景觀餐廳

台南玉井必去2間景觀餐廳

摩斯漢堡初夏新菜單來了

摩斯漢堡初夏新菜單來了

曼谷最新全球首座65度傾斜觀景台開放

曼谷最新全球首座65度傾斜觀景台開放

南投被山巒圍繞的秘境雞寮！

南投被山巒圍繞的秘境雞寮！

名古屋機場內的隱藏版免費景點！

名古屋機場內的隱藏版免費景點！

出示媽媽合照送龍蝦！王品7品牌母親優惠

出示媽媽合照送龍蝦！王品7品牌母親優惠

新加坡今年必去6個新景點

新加坡今年必去6個新景點

大鵬灣BOT今年第3季完成招商　「鵬琉線」可望復航

大鵬灣BOT今年第3季完成招商　「鵬琉線」可望復航

北斗人從小吃到大！30元無名麵線糊

北斗人從小吃到大！30元無名麵線糊

嘉義民雄魚罐頭咖啡館　吃肉粽配特調

嘉義民雄魚罐頭咖啡館　吃肉粽配特調

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

高雄3個即將開幕親子新景點先收

桃園「宇內溪溫泉區」明起試營運

士林「20種孤挺花、繡球花」免費賞

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

台南梅嶺秘境餐廳180度看山景、雲海

阿里山鐵道螢河爆美再住海拔最高飯店

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

新北河濱蝶戀季升級！有音樂會、市集

竹縣「17處賞桐景點」已開8成！

熱門行程

最新新聞更多

台南玉井必去2間景觀餐廳

摩斯漢堡初夏新菜單來了

曼谷最新全球首座65度傾斜觀景台開放

南投被山巒圍繞的秘境雞寮！

名古屋機場內的隱藏版免費景點！

出示媽媽合照送龍蝦！王品7品牌母親優惠

新加坡今年必去6個新景點

大鵬灣BOT今年第3季完成招商　「鵬琉線」可望復航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366