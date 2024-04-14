身分證拿出來！5間飯店「壽星優惠」快看　免費住第2晚、爽吃50種零食

▲以下統整全台5間飯店推出的「壽星優惠」，此為台南遠東香格里拉飯店。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫4月壽星們！以下就整理全台5間飯店推出的「壽星專屬住宿優惠」，其中，最便宜每人只要花600元就能入住，還能免費享用早餐、茶點以及多達50種古早味零食，吃飽也睡得好，或是能享住第2晚免費好康，現在就趕快安排生日小旅行了。

1.台北慕軒飯店

國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店歡慶開幕10周年，即日起至5月31日推出「10光荏苒 一慕前行」活動，其中有2大優惠與壽星相關，首先是「連住兩日優惠」專案，即日起至5月29日開放訂房（可入住期間至5月31日止），連續入住2晚，第2晚享半價、第3晚享75折，若入住者生日或結婚紀念日為4月17日，出示相關證件，即可再享周日至周四房型免費升等、預訂慕軒客房享延遲退房至下午3點（限周日至周四）。

另一專案為「紀念日奢華過」，即日起至5月29日開放訂房（可入住期間至5月31日止），提供4月17日生日、4月17日結婚紀念日或結婚10周年等相關證明（包括10年以上），即可享天際套房限量優惠價13888元含早餐，提醒活動期間每日限量1間。

▲台北慕軒飯店客房示意圖。（圖／國泰飯店觀光事業提供）



2.嘉義天成文旅－繪日之丘

天成文旅－繪日之丘即日起至12月29日推出壽星專屬優惠，當月壽星入住精緻客房享優惠價2400元起，再加碼免費升等至溫馨家庭房，等於4人入住每人只要600元，還要送飯店代言人嘟比布偶（每房1隻），若壽星在生日當天入住還能再獲得1個嘟比馬克杯。

以上壽星住宿優惠除了依住宿人數贈送早餐之外，每日15：00～18：00更為房客準備專屬限定的茶聚活動，可品嚐道地的阿里山高山茶與茶點，還能在星空童樂室免費無限吃多達50種古早味零食、餅乾與糖果，以及暢玩飛鏢機、SWITCH遊戲機、手足球台等各式趣味小遊戲。

▲壽星入住嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」直接免費升等，等於每人只要600元就能爽住。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

3.高雄義大天悅飯店

義大天悅飯店推出4月壽星住宿優惠，至4月30日前每日限量10間，壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。

4.高雄漢來大飯店

高雄漢來大飯店自2022年起與三麗鷗共同聯名，與8位超人氣三麗鷗明星合作打造整層樓共18間主題房，而今年為迎接Hello Kitty 50周年生日，高雄漢來大飯店全面升級「Hello Kitty歡慶生日專案」，即日起至12月30日開放預訂，平日專案價6929元起，入住即享有專屬生日房間佈置、依房型人數送贈送自助式早餐、房內冰箱免費MINIBAR以及免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池。

▲高雄漢來大飯店全面升級「Hello Kitty歡慶生日專案」，即日起至12月30日開放預訂。（圖／高雄漢來大飯店提供，下同）

更吸引人的是，「Hello Kitty歡慶生日專案」還要加碼送1隻漢來獨家Hello Kitty娃娃！高雄漢來大飯店歷年與三麗鷗合作期間，陸續推出不同經典造型Hello Kitty絨毛玩偶，從第一代貴婦Hello Kitty及紳士Daniel、第二代比基尼、第三代管家、第四代門衛、第五代公主、第六代廚師Hello Kitty娃娃，每款均採限量發售；2024年新登場第七代名媛Hello Kitty娃娃，除了預訂「Hello Kitty歡慶生日專案」能免費獲得1隻之外，即日起也同步於高雄漢來大飯店1樓商品小棧限量販售，每隻售價1280元。

▲預訂「Hello Kitty歡慶生日專案」入住就送2024年新登場「第七代名媛Hello Kitty娃娃」1隻。

5.台南遠東香格里拉飯店

台南遠東香格里拉飯店慶祝周年慶，即日起至4月30日推出「好運一條龍」3天2夜不含早餐專案，每日限量3間，只要是民國101、89、77、65、53、41、29或17年等龍年出生、且生日為3月23日的壽星，於活動期間周六至周三入住，即享第2晚免費，連住2晚優惠價3950元起，等於每晚只要1975元就能住五星飯店。