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今天就衝！穿恐龍裝或衣、褲有恐龍圖案　玩樂園只要399元

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界自今（13）日起推出「恐龍復活節」活動。（圖／劍湖山世界提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就去玩了！就有樂園自今（13）日起至5月初推出周六、日限定優惠，活動期間只要穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案，即可享優惠票價399元暢玩整天；不僅如此，本周末衝樂園玩還能搶先玩3項水上設施。

劍湖山世界經理張華紋表示，今（13）日上午11點限定推出「集合啦！恐龍宗親會」之逗趣踩街活動，將有各式各樣的恐龍來到園區同樂，宣告「恐龍復活節」正式開跑；不僅如此，恐龍復活節活動期間還有主題表演，下午3點在兒童玩國歡樂金銀島即將上演恐龍實境劇場「恐龍驚魂夜」，讓觀眾體驗驚險刺激的劇情；中午12點40分在飛越恐龍谷前，還將有恐龍掙脫束縛衝向人群，讓民眾能近距離與恐龍合影。

▲▼穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案玩劍湖山世界只要399元。（圖／劍湖山世界提供）

▲活動期間只要穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案玩劍湖山世界只要399元。

劍湖山世界也推出假日限定優惠，今（13）日起至5月5日期間之周六、日適用（包含5月1日），只要穿著全身恐龍裝或衣服／褲子上有恐龍圖案，本人即可享優惠票價399元；提醒恐龍圖樣需清晰可見，壓印面積需達25公分以上，由現場售驗票人員認定，衣服上加掛恐龍玩偶、貼紙黏貼恐龍圖樣、頭箍／項鍊／身上刺青／貼身衣物有恐龍圖樣皆不適用本優惠。

另外，愛玩水的你可要把握這周末衝了！劍湖山世界將在4月13日、4月14日加碼開放大碗公、龍捲風、大船塢共3項水上設施，讓民眾玩水玩個過癮。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲即日起至6月30日，只要與六福村一樣在1979年（民國68年）出生的民眾，出示相關證件即可享優惠票價450元。（圖／六福村提供）

歡慶六福村45周年慶，六福村即日起至6月30日推出「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

六福村即日起至4月30日還有「春暖花開綠遊遊」優惠，平假日皆適用，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字或姓名有「木」（林、木、樹，部首有木皆可），並在現場購票時出示身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價699元，同行親友最多3位可各享優惠票價799元。

關鍵字： 劍湖山世界 樂園優惠 服裝優惠 水上樂園

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