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沉浸粉紅泡泡　歐洲蜜月旅行全攻略

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期

歐洲是蜜月旅行的熱門地區，新人們輕鬆乘坐火車沿途欣賞瑞士如童話仙境般的美景，讓人怦然動心；前往德國羅曼蒂克大道走訪夢幻城堡、搭船遊覽最美的國王湖，最是浪漫；在以浪漫聞名的愛情之都威尼斯遊船，更是滿滿的浪漫風情；想感受中古世紀皇家般的浪漫氛圍，奧地利古城哈斯達特與捷克布拉格，將帶給你最美麗的蜜月時光。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲搭乘黃金景觀列車飽覽瑞士湖光山色，再浪漫不過。 （圖／喜鴻假期）

瑞士擁有壯觀的自然風光、豐富文化遺產，優美的湖泊和迷人的小鎮，可從事多樣體驗活動，在阿爾卑斯山脈中滑雪、遊覽盧森碧綠如鏡的湖泊，或是漫步在因特拉肯的風景路線上，都能度過浪漫難忘的時光。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲從湖面望向白牆紅頂的聖巴特羅梅修道院禮拜堂，是國王湖最經典畫面。（圖／喜鴻假期）

位在阿爾卑斯山脈、德國巴伐利亞地區的國王湖，是德國境內最美麗的山中湖泊，四周群山環繞，湖水清澈景色迷人，尤其搭乘電動船巡遊，從湖中欣賞阿爾卑斯山的倒影，更能感受絕世脫俗之美，寧靜優雅的氛圍，更覺浪漫。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲新天鵝堡有壯觀多元建築風格與迷人景色。 （圖／喜鴻假期）

同樣位在阿爾卑斯山脈、德國羅曼蒂克大道盡頭的新天鵝堡，充滿浪漫和童話氛圍，這個由夢幻國王所興建的夢幻城堡，矗立在山巔之間，山嵐迷霧圍繞，不僅有華麗宮殿，更能遠眺美麗山景與布萊特河谷交映出的絕色風光。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲可愛的彩色屋讓布拉諾島成為威尼斯的童話小島。 （圖／喜鴻假期）

從威尼斯搭船到布拉諾島（Burano），眼前盡是繽紛、充滿童趣的粉彩世界，到處都可以作為拍照的美麗背景，而且島上以蕾絲製品聞名，建議可以慢慢遊逛、拍照，購買些蕾絲製品，回來妝點新房，平添浪漫氣息。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲化身中世紀的王子與公主，坐著婚禮馬車穿梭於古城中賞景最是浪漫。（圖／喜鴻假期）

布拉格是個充滿歷史和浪漫氛圍的城市，隨處可見哥德式、巴洛克式及文藝復興等各式高塔建築，而有百塔之城美譽。推薦你搭乘觀光船遊伏爾塔瓦河（Vltava）沿途遊覽查理大橋（CharlesBridge）、布拉格城堡（PragueCastle）景點、或是河畔喝杯飲料賞景，愜意又自在。

▲▼沉浸粉紅泡泡 歐洲蜜月旅行全攻略。（圖／業者提供）

▲哈斯達特的迷人景致是許多人一生必去的景點清單之一。（圖／喜鴻假期）

有「奧地利珍珠」之稱的哈斯達特風景如畫，是世界最美麗的小鎮之一。漫步在這奧地利最古老的文化小鎮，寧靜優雅的湖山景色令人神馳，古老的街道和建築、美食更讓人可以放慢腳步，身心放鬆，最適合享受二人親密時光。

蜜月旅行是新人們人生中的重要時光，不同的國家與城市，都會帶來不同的體驗與感受，想好去哪裡享受甜蜜二人世界了嗎？充滿各種風情的歐洲，等待新人一同牽手前來探索。

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關鍵字： 歐洲 蜜月旅行 瑞士 威尼斯 德國 奧地利 捷克 布拉格 城堡

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