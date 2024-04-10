住進頭城陸上遊輪飯店！房內看海　搭遊艇海上開趴、首創椰林騎馬

▲從海上看宜蘭凱渡廣場酒店宛如一艘停在陸上的大型遊輪。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

鄰近頭城烏石港的「凱渡廣場酒店」於2023年開幕，坐擁海景第一排視野，並以「陸上遊輪」為概念，讓旅客住進酒店就宛如登上遊輪般，能一站式完成吃喝玩樂所有選擇。經過一年時間在地經營，現在業者在推出海陸全新體驗，旅客可以搭帆船遊艇出海、前往龜山島牛奶海，或在椰子樹遍佈的酒店園區內騎馬漫步，更有漂漂河體驗，讓旅客住進酒店就不想出門。

▲凱渡廣場酒店執行長林家漢（上圖左）與世界名廚江振誠（上圖右）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼凱渡廣場酒店融入大量海洋元素。（圖／記者蔡玟君攝）

凱渡廣場酒店執行長林家漢認為，過去一年在於扎穩腳跟，以「服務好前來的旅客」為主要目標，將酒店內各項服務做好、站穩。林家漢指出，目前客群以新竹以北國旅客為主，不到一成為來自港澳星馬的外國旅客，屬於到訪台灣多次，想要深度體驗台灣在地人玩法，就會選擇入住；此外，酒店因有寬敞的無柱式宴會空間，加上285間客房量體，能一次承接上百人的大型會議、獎勵旅遊或宴客等，因此也受到許多企業青睞。

▲▼凱渡廣場酒店今年推出全新帆船與遊艇體驗，小朋友也能當一日船長。（圖／業者提供）

經過一年築基期後，現在酒店朝向與在地共好，同時開發多元海陸行程讓旅客有更多元玩法。海上行程方面，業者與遊艇業者合作，提供帆船、遊艇等多種船型的選擇，打造北台灣最強海上娛樂線。例如有親子同樂的「一日小船長」、好友共饗的「大海野餐」、4人即可出海的「盛夏牛奶海Party」等，甚至有可容納30人的80呎「遊艇包船豪華Party」，讓旅客享受在太平洋海上開趴樂趣。

▲▼業者也首創全台唯一園區內的騎馬體驗。（圖／業者提供）

▲今年夏天更將推出船長市集。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，凱渡進一步與周邊馬場合作，推出全台首創唯一能在飯店內騎馬賞海景的獨家體驗，在專人帶領下，可以騎馬遊走在廣闊園區內，置身椰子樹環抱的環境中，宛如在國外海島騎馬度假。業者也預計將於今年夏天推出「船長市集」，結合伴手禮、餐飲、點心、戶外品牌等品牌，讓旅客在酒店內就可以逛市集，聽歌手演唱。

▲▼凱渡廣場酒店親子設施豐富，有泳池、漂漂河，還有400坪遊樂空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼室內溫泉裸湯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以加價使用戶外露天浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

館內公共設施也更多元，不僅有游泳池，更有300公尺長的漂漂河讓大人小孩能同樂，室內還有400坪大的親子同樂遊戲空間，從小朋友可玩的迷宮，到大人也喜歡的桌球、遊戲機等應有進有；玩累了，則有室內型露天風呂裸湯，讓旅客能在台灣杉木香氣中泡美人湯，或也可加價享受室外風呂。

酒店內的餐飲也別錯過。吃到飽餐廳「pelago百匯廚」，以多樣精選異國料理與宜蘭在地風味，讓旅客能吃得到百道料理中，從即日起也開放非住客用餐。

▲▼由世界名廚江振誠坐鎮的無菜單料理餐廳「archi藝廚」內，有一間熟成室，讓旅客了解食材熟成，以及當日現流食材。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼結合在地食材打造的無菜單料理。（圖／記者蔡玟君攝）

而由世界名廚江振誠坐鎮的無菜單料理餐廳「archi藝廚」，以從海洋到餐桌概念，結合義式烹飪手法打造儀式感滿滿的宜蘭式餐飲饗宴。旅客從走進熟成室了解現流到熟成的海鮮樣貌、搭配酒品試飲，再品嚐當日捕獲海鮮以現流、熟成、烤物等烹調方式呈現的「海鮮三部曲」餐點。

▲▼凱渡廣場酒店客房從15坪起跳，每間客房都有私人陽台，6成海景房可從陽台遠眺龜山島。（圖／記者蔡玟君攝）

一日的最後，當然需要舒適的空間好好休息。凱渡廣場酒店客房從15坪起跳，有6成客房面向大海，在房內就能看海景、遠眺龜山島，天氣好時，隔日甚至有機會看到「龜山朝日」自然美景，加上所有客房都設有浴缸，晚上泡澡、放鬆身心再入眠，為充實滿足的一天劃上完美句點。