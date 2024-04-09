澳門新玩法！「新濠影滙水上樂園」4／27迎賓　水舞間第四季重啟 

▲新濠影匯「8」字形摩天輪全程約18分鐘，可從高空瞭望整個澳門，甚至是珠海風光。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

疫情期間，澳門飯店建設的腳步未曾停歇。其中，新濠天地為澳門綜合娛樂休閒度假勝地，座落於澳門路氹城；新濠影滙「映星滙」分別於2023年4月迎賓、「W酒店」於2023年9月開幕，而去年4月見客的新濠影滙水上樂園也預告將提前至4月27日開放，搶攻暑假親子旅遊客群。

以水舞間匯演深植人心的新濠天地，氣勢滂礡、演員眾多，可說是來澳門必看大秀，不過，新濠集團公關總監賴珮君表示，「水舞間」目前正在升級構想中，將於今年第四季再度與民眾見面。

▲新濠影匯水上樂園室內設施已重啟，戶外設施預計在4/27迎賓。

而去年4月底開幕的新濠影滙水上樂園，是澳門24小時不關門的水上樂園，橫跨戶外及室內兩大園區，佔地約26,000平方公尺，「極限逃生艙」、「星環激盪」等25個熱點讓一家大小恣意暢玩。由於近日天氣熱得早，新濠宣布將於4月27日起重新開放水上樂園，室內及戶外園區門票為澳門幣520元起（約台幣2,073元），119公分以下兒童收費澳門幣320元（約台幣1,276元）。

▲新濠影匯水上樂園室內設施。

飯店部分，新濠影滙「映星滙」已於去年4月開幕，設有338間客房和套房，酒店外觀設計由享譽國際札哈·哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects)操刀設計，而室內設計均由香港鄭中設計事務所負責，貫徹「裝飾藝術」的豐富細節、大膽幾何形狀和精湛工藝，詮釋現代化氛圍。

▲新濠天地外觀。



而澳門新濠影滙W酒店緊接著於去年9月迎賓，酒店外觀由世界知名的札哈·哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計，室内設計的靈感則源自50年代在澳門拍攝的荷里活電影，融合了豐富的細節、大膽幾何圖形，以及澳門中西薈萃的風格文化。新濠影滙擁有近30家餐廳，料理形式包含正宗粵式、中國北方、東南亞、日式、義式料理等。

至於新濠天地餐飲更為高端，今年3月新增加「御膳扒房」，以乾式及濕式熟成美國和牛收服饕客心。同時，全澳門唯一一家同時獲米其林三星及黑珍珠三鑽殿堂級粵菜食府「譽瓏軒」、米其林兩星及黑珍珠一鑽法式料理餐廳「杜卡斯餐廳」均在此。

▲新濠天地有全澳門唯一一家、同時榮獲米其林三星及黑珍珠三鑽殿堂級粵菜食府「譽瓏軒」。



新濠集團公關總監賴珮君說，台灣與澳門距離近、語言通，因此選擇台灣作為集團宣傳的第一站。

另外，澳門瑞吉酒店連續五年榮獲由TTG China旅遊大獎頒發「澳門最佳豪華酒店」殊榮，該飯店位於澳門路氹金光大道，設有400間客房及套房。其中，瑞吉管家服務是一大亮點，會根據住客的特定需要、品味及喜好，全日24小時提供客製化入住服務體驗。