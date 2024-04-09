ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

澳門新玩法！「新濠影滙水上樂園」4／27迎賓　水舞間第四季重啟 

▲米其林3星餐廳譽瓏軒,新濠影匯「8」字形摩天輪,新濠影匯水上樂園室內設施,新濠影匯水上樂園室內設施。（圖／業者提供）

▲新濠影匯「8」字形摩天輪全程約18分鐘，可從高空瞭望整個澳門，甚至是珠海風光。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

疫情期間，澳門飯店建設的腳步未曾停歇。其中，新濠天地為澳門綜合娛樂休閒度假勝地，座落於澳門路氹城；新濠影滙「映星滙」分別於2023年4月迎賓、「W酒店」於2023年9月開幕，而去年4月見客的新濠影滙水上樂園也預告將提前至4月27日開放，搶攻暑假親子旅遊客群。

以水舞間匯演深植人心的新濠天地，氣勢滂礡、演員眾多，可說是來澳門必看大秀，不過，新濠集團公關總監賴珮君表示，「水舞間」目前正在升級構想中，將於今年第四季再度與民眾見面。

▲米其林3星餐廳譽瓏軒,新濠影匯「8」字形摩天輪,新濠影匯水上樂園室內設施,新濠影匯水上樂園室內設施。（圖／業者提供）

▲新濠影匯水上樂園室內設施已重啟，戶外設施預計在4/27迎賓。

而去年4月底開幕的新濠影滙水上樂園，是澳門24小時不關門的水上樂園，橫跨戶外及室內兩大園區，佔地約26,000平方公尺，「極限逃生艙」、「星環激盪」等25個熱點讓一家大小恣意暢玩。由於近日天氣熱得早，新濠宣布將於4月27日起重新開放水上樂園，室內及戶外園區門票為澳門幣520元起（約台幣2,073元），119公分以下兒童收費澳門幣320元（約台幣1,276元）。

▲米其林3星餐廳譽瓏軒,新濠影匯「8」字形摩天輪,新濠影匯水上樂園室內設施,新濠影匯水上樂園室內設施。（圖／業者提供）

▲新濠影匯水上樂園室內設施。

飯店部分，新濠影滙「映星滙」已於去年4月開幕，設有338間客房和套房，酒店外觀設計由享譽國際札哈·哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects)操刀設計，而室內設計均由香港鄭中設計事務所負責，貫徹「裝飾藝術」的豐富細節、大膽幾何形狀和精湛工藝，詮釋現代化氛圍。

▲米其林3星餐廳譽瓏軒,新濠影匯「8」字形摩天輪,新濠影匯水上樂園室內設施,新濠影匯水上樂園室內設施。（圖／業者提供）

▲新濠天地外觀。
而澳門新濠影滙W酒店緊接著於去年9月迎賓，酒店外觀由世界知名的札哈·哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計，室内設計的靈感則源自50年代在澳門拍攝的荷里活電影，融合了豐富的細節、大膽幾何圖形，以及澳門中西薈萃的風格文化。新濠影滙擁有近30家餐廳，料理形式包含正宗粵式、中國北方、東南亞、日式、義式料理等。

至於新濠天地餐飲更為高端，今年3月新增加「御膳扒房」，以乾式及濕式熟成美國和牛收服饕客心。同時，全澳門唯一一家同時獲米其林三星及黑珍珠三鑽殿堂級粵菜食府「譽瓏軒」、米其林兩星及黑珍珠一鑽法式料理餐廳「杜卡斯餐廳」均在此。

▲米其林3星餐廳譽瓏軒,新濠影匯「8」字形摩天輪,新濠影匯水上樂園室內設施,新濠影匯水上樂園室內設施。（圖／業者提供）

▲新濠天地有全澳門唯一一家、同時榮獲米其林三星及黑珍珠三鑽殿堂級粵菜食府「譽瓏軒」。

新濠集團公關總監賴珮君說，台灣與澳門距離近、語言通，因此選擇台灣作為集團宣傳的第一站。

另外，澳門瑞吉酒店連續五年榮獲由TTG China旅遊大獎頒發「澳門最佳豪華酒店」殊榮，該飯店位於澳門路氹金光大道，設有400間客房及套房。其中，瑞吉管家服務是一大亮點，會根據住客的特定需要、品味及喜好，全日24小時提供客製化入住服務體驗。

關鍵字： 澳門旅遊 澳門美食 新濠天地 氹城 新濠影滙 新濠影滙水上樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

漢來海港甜點季明天登場

漢來海港甜點季明天登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366