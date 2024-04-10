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身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　暢玩樂園只要699元

▲▼六福村。（圖／六福村）

▲六福村推出姓名對對碰優惠，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字，或姓名任一字的部首有「木」，通通可享優惠票價699元。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／綜合報導

快往下看自己有沒有符合優惠！就有樂園推出姓名對對碰活動，只要姓名對中「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字，或姓名任一字的部首有「木」，出示相關證件核對即可享優惠票價699元；另外，如果你與樂園同年出生，只要花450元就能暢玩整天。

六福村即日起至4月30日推出「春暖花開綠遊遊」門票優惠，平假日皆適用，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字或姓名有「木」（林、木、樹，部首有木皆可），並在現場購票時出示身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價699元，同行親友最多3位可各享優惠票價799元。

另外，歡慶六福村45周年慶，即日起至6月30日還有「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年（民國68年）出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲現在來劍湖山世界不僅能享「全民學生價799元」，還要再送「蓋婭莊園」門票1張。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界即日起至4月30日推出「全民學生價799元」，再加贈最美希臘風「蓋婭莊園」門票1張；即日起至6月30日，憑蓋婭莊園入園票票根，並在劍湖山世界購票出示，即可享2人同行999元優惠，提醒每張票根限購1組；即日起至4月30日，憑劍湖山世界主題樂園2024年購票票根，至蓋婭莊園可享入園票買1送1。

關鍵字： 六福村 姓名優惠 身分證優惠 樂園優惠

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