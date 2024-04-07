1泊4食每人5250元起！桃園「露營＋高爾夫」全包　Xpark贈調查筆記

▲桃園高爾夫俱樂部與朋趣露營車合推「高爾夫假期」住房優惠。（圖／天成飯店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

準備衝桃園玩一波！大人體驗高爾夫球，小孩在露營車恣意遊玩，平日雙人一泊四食每車10,500元，加贈一位18洞擊球，一家子度過悠閒的一天。而水生公園Xpark 則祭出最新的調查筆記，凡購買「孩童票或學生票」者，即可隨機獲得乙本。

▲朋趣豪華露營車曙光號外觀。

天成飯店集團

集團旗下桃園高爾夫俱樂部與朋趣露營車合推「高爾夫假期」住房優惠，即日起至9月30日，平日雙人入住每車10,500元，換算下來每人5,250元，含曙光號露營車住宿一泊四食、加贈一位18洞擊球，享受和煦陽光，體驗暢打高爾夫。

▲桃園高爾夫俱樂部享受和煦陽光，體驗暢打高爾夫。



此外，同步推出「豪華露營揮桿趣」串聯高爾夫練習場的優惠方案，即日起至6月30日周一至周四，雙人入住雲端號或天馬號每車8,799元起，包含露營車住宿乙晚、一泊四食與The Range桃園高爾夫練習場擊球3盒，大人可以盡情揮竿，與小孩共度美好春日時光。

▲春游Xpark。（圖／Xpark提供）



Xpark水生公園

日系水生公園Xpark新推出「調查筆記」，將豐富的海洋知識濃縮在冊子，玩樂中也能汲取新知。即日起至5月31日，在Xpark現場、官網及其他相關通路購買「孩童票或學生票」者，即可隨機獲得Xpark調查筆記乙本。除此之外，Xpark的人氣王水豚夫妻，一口氣為Xpark生下3名成員，剛出生的水豚寶寶模樣萌翻天，別忘了來與牠們相見歡。