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首創「萬巒豬腳熱壓吐司」在台中！淋上蒜蓉醬越吃越涮嘴

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▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃亭詠

吃過萬巒豬腳，那你吃過萬巒豬腳熱壓吐司嗎？這間位在台中梧棲的人氣名店良成吉食萬巒豬腳，進軍台中大慶夜市，將萬巒豬腳與熱壓吐司做結合，料多實在，口味獨特，讓人一吃就愛上。

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良成吉食萬巒豬腳熱壓吐司位置

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲良成吉食萬巒豬腳除了梧棲總店，在大慶夜市也有擺攤，首創萬巒豬腳熱壓吐司，口味多樣化，份量也非常實在。

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲一開攤就先來卡位，沒想到一點完餐就大排長龍，生意相當好。

萬巒豬腳熱壓吐司價格

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲萬巒豬腳熱壓吐司一份是80元，兩份150元，除了熱壓吐司，也有單賣萬巒豬腳盤，適合與家人一同分享。

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

▲良成吉食的萬巒豬腳是採用山形吐司，裡頭加入生菜、萬巒豬腳及小黃瓜，搭配老闆自製蒜蓉醬，現點現做。

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

萬巒豬腳都是老闆去市場採買溫體豬回來，自己處理，採用中藥材滷製，製作過程費時又費工，才能將豬腳滷的入味又好吃。

萬巒豬腳熱壓吐司 80元

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

瞧瞧這份萬巒豬腳熱壓吐司用料有多實在，肉量給的還不少，香酥的吐司外皮，加上Q嫩的豬腳肉，搭配自製蒜蓉醬，口感豐富，帶有迷人的蒜香味。

萬巒豬腳盤 130元

▲▼良成吉食萬巒豬腳，首創萬巒豬腳熱壓吐司在這裡，口味多樣化，吃過都說讚。（圖／糖糖`s 享食生活提供）

想單吃萬巒豬腳，這裡也有販售萬巒豬腳切盤，一份是130元，口味除了招牌獨家蒜蓉醬，還有胡椒、蜂蜜芥末、甜辣醬、海苔及梅粉等口味，良成吉食的萬巒豬腳不僅大片又厚切，帶皮的地方有點像豬頭皮，口感Q彈帶有咬勁，裡頭瘦肉軟嫩紮實，搭配生菜或小黃瓜，爽口又解膩。

用餐心得
首創萬巒豬腳熱壓吐司就在台中大慶夜市，現點現做，用料實在，沒想到萬巒豬腳做成熱壓吐司也能這麼好吃，份量實在，吃過一次就會愛上。

良成吉食萬巒豬腳熱壓吐司

地址：台中市南區建國南路一段208號（大慶夜市）
時間：周三、五、六、日 17：00至售完為止

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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