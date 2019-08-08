點評：價錢超佛！！

文、圖／周花花

若不是有人推薦，我差點就要錯過松山市場內的隱藏版美食。《茨木屋》的年輕老闆在日本學藝多年，回台灣開了間合乎心中理想的小食堂，咖哩飯、蛋包飯、親子丼、壽喜燒、漢堡排、炸雞塊、炸豬排等，多使用日本調味料製作出道地小料理，價格卻只要90元起的平價！

茨木屋

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：饒河夜市、松山市場美食推薦，平價好吃的日本料理

《茨木屋》位在八德路四段，隱身在松山市場內，從捷運松山站2號出口出來，轉入松山市場不到1分鐘就能在左手邊看到，這帶也就是所謂的饒河街夜市，搭火車從松山車站走過來也蠻近的，交通非常方便。

松山市場內多是台味小吃，很難想像裡頭藏著一間賣日本料理的《茨木屋》，初次來訪的我，看到市場的昏暗燈光，一度懷疑是不是走錯路，但真的就是這入口走進來沒錯。

《茨木屋》營業時間從中午11點半開始，一路賣到晚上9點，下午是沒有空班、沒休息的，即使過來時發現暗暗的請別害怕，直接走進來就對了，老闆可是相當熱情的，不定期公休會事先公布在臉書粉絲團上，大家出發前可先確認是否有開門。

店內座位只有圍著吧檯幾席，反倒拉近了人與人間的距離，曾在日本讀書工作的老闆說著，這是他理想生活中的模樣，無論日子過得多辛苦，能有這樣一個地方，坐下來吃碗真正暖心的好食物，和老闆、隔壁客人話話家常，忙碌的生活能得到片刻放鬆，這份料理便值得了。

雖然賣的是平價日本料理，但店內許多原料、調味料都是源自日本，老闆說這是他在日本學料理時的味道，想要原汁原味傳達給客人，就算成本高一點也沒關係。

《茨木屋》菜單如下，咖哩飯、蛋包飯兩大類，可以自由選擇要加雞肉、壽喜燒、炸雞、炸豬排、漢堡排等topping。第二頁則是更平價的丼飯，親子丼、美乃滋炸雞丼、牛丼、豬丼等，只要130元就吃得到，還附一碗例湯。最後一頁是各式單點類，想加起司、溫泉蛋，或是雙主菜，再來瓶啤酒等，都是OK的。方圓800公尺內，消費滿700元就能免費外送，可直接撥打專線和老闆預約。

餐點皆是現點現做，不使用微波食品，所以會需要一些時間等待，但熱騰騰的美味絕對是值得的。

親子丼—130元

相較於多數台式日本料理店的親子丼，這碗真得道地不少，讓我想到之前在名古屋吃到的親子丼的味道，瞬間讓我回憶起旅行的日本味。

吃下的第一口會感受到強烈甜感，而後是日式醬汁厚實的鹹香，非常推薦大家灑點桌上七味粉，雖然沒有提供我愛的山椒粉，但風味同樣能提升不少，老闆表示七味粉也是日本帶回來的，嚐得出椒麻氣味，讓甜鹹親子丼的層次豐富起來，我個人非常喜歡。

半熟蛋和彈牙雞腿肉完美搭配著，加上煮得恰到好處的白米飯，這樣一碗只賣130元真的很佛心，喜歡日式親子丼的人，推薦你一定要試試《茨木屋》這碗，有一秒回到名古屋的感覺。

漢堡排咖哩蛋包飯—260元（＋炸雞70元)

原本主餐只有漢堡排，但老闆對於自家製炸雞相當有信心，便決定直接來個雙拼雙主菜，份量多到男生吃都會飽。

漢堡排以牛肉、豬肉混合製成，肥瘦比抓得非常好，要油香有油香、要口感有口感，而且不會太油過膩，滿足感從第一口延續到最後一口，是很夠水準的漢堡排。

炸雞部份不愧是老闆推薦自信之作，一口咬下立刻湧出潺潺肉汁，原來是使用溫體雞肉製作，外層炸衣炸得金黃香酥，雞肉的肉汁完整鎖住，單吃、裹咖哩醬都好吃。

日式蛋包帶有奶油香氣，半生熟呈現柔嫩口感，自家製咖哩裡頭融入大量蔬菜，帶點黏稠、有著豐富營養，顏色看似較深，但其實不會辣，反倒是奔放的果香酸甜感，屬於大人小孩都會愛的味道。

隱身松山市場內的《茨木屋》，沒有亮麗外觀、華美裝潢，但餐點用料皆很實在，老闆手藝也很了得，確實有著暖心小料理的特質，讓我吃完留下深刻印象，加上白天也有營業的特性，可以從午餐吃到下午茶、晚餐，滿額再享免費外送服務唷！

茨木屋



地址：台北市松山區八德路四段679號

電話：0963 274 393

營業時間：週一～週日11:30～21:00（不定期公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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