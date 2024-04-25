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鋪成一地雪！「土城桐花秘境+1」把握最後花期　夜間到這賞螢火蟲

▲土城區永寧路上的「原住民族生態公園」桐花4/23花況。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲賞花秘境「原住民族生態公園」桐花鋪成一地雪白。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報，新北市政府土城區公所提供）

記者彭懷玉／台北報導

遠望如雪的油桐花，在每年四月底到五月初最美。新北市景觀處再釋出一處賞花秘境「原住民族生態公園」，不只能賞桐花，還能沿著步道來趟森呼吸，晚間再到桐花公園賞螢，度過浪漫的初夏時光。

▲土城區永寧路上的「原住民族生態公園」桐花4/23花況。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲「原住民族生態公園」桐花4/23花況。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報，新北市政府土城區公所提供）

翠綠山巒因油桐花點綴顯得浪漫，新北市土城除了廣為人知的桐花公園及承天禪寺，去年剛完成更新的「土城區民族生態公園」是一處桐花秘境，目前花況約有8-9成，在雨水的滋養下，一地桐花瓣鋪成雪白地毯，教人流連忘返。

土城區永寧路上的「原住民族生態公園」位於大暖尖山山麓，早期是海山煤礦舊址，70年代有著豐沛的礦產資源，目前公園維持原山野自然景觀風貌，設有大瞭望塔、生態池、景觀步道、木作涼亭等，其中，木棧道、瞭望台、晴雨設施跟簡易廁所等均在去年3月完成更新。

▲土城區承天禪寺。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）

▲土城區承天禪寺。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）

既然來到土城，別錯過北部最美、距離市區最近的賞桐景點「承天禪寺」，步道兩側保有不少台灣低海拔山區的原生林木，一家大小滋潤在山光水色下，沿步道走約20分鐘，可抵達「桐花公園」，不過，土城區公所表示，今稍早去看現況，因連日大雨，目前花落的差不多了，而夜間仍有成群螢火蟲出沒，一閃一閃的火金姑，是初夏最夢幻的光景。

交通資訊
捷運：永寧捷運站往永寧路方向，經土城國中及高速公路涵洞後直行約100公尺右轉，沿指標再步行約20分鐘即可到。

自行開車：
谷歌請定位土城原住民族生態公園。

關鍵字： 新北市旅遊 土城區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞桐 桐花 原住民族生態公園 承天禪寺 桐花公園

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