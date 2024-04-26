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母親節優惠！吃Buffet送手抓海鮮　媽媽吃鍋「幾歲送幾顆蛤蜊」

▲4人同行來打狗霸火鍋歡慶母親節，媽媽出示證件，幾歲就送幾顆蛤蜊。（圖／海霸王提供）

▲4人同行來打狗霸火鍋歡慶母親節，媽媽出示證件，幾歲就送幾顆蛤蜊。（圖／海霸王提供）

記者黃士原／台北報導

位於南港的台北六福萬怡酒店推出多項母親節活動，其中敘日Buffet餐廳在母親節連2天，每位成人用餐加送「紐澳良風手抓海鮮」。另外，4人同行並且帶母親來前往打狗霸火鍋用餐，媽媽出示證件，今年幾歲就送幾顆蛤蜊。

位於南港的台北六福萬怡酒店推出多項母親節活動，敘日全日餐廳於5月11日及12日兩天，加送「紐澳良風手抓海鮮」位上餐，內含巴西龍蝦、花枝、螃蟹、貽貝、小鮑魚、白蝦等豐富內容。海鮮檯也升級，不僅能品嚐多款現切生魚片、北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級美味，另有鮮味十足的清蒸松葉蟹吃到飽。

▲敘日全日餐廳，手抓海鮮餐。（圖／台北六福萬怡提供）

▲敘日全日餐廳手抓海鮮餐。（圖／台北六福萬怡提供）

粵亮廣式料理則於5月4日至12日的週末推出母親節限定桌菜售價16,800元起，可一次品嚐多道粵亮經典菜及頂級粵式海鮮佳餚，包含花膠黑蒜一品盅、明太子焗烤海大蝦佐爐烤時蔬、蠔皇紅繪一品參、奶湯雪菜浸海石斑等，以及傳承創新以傳統粵菜結合台菜手法製作的「蠔乾臘味珍珠乾坤雞」。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳，母親節檔期加碼餐檯菜色，5月4日至5日、5月11日至12日除了阿霞飯店20款招牌菜色無限供應，還有蒜蓉松葉蟹腳吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳，母親節檔期加碼餐檯菜色，5月4日至5日、5月11日至12日除了阿霞飯店20款招牌菜色無限供應，還有蒜蓉松葉蟹腳吃到飽。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳，母親節檔期加碼餐檯菜色，5月4日至5日、5月11日至12日除了阿霞飯店20款招牌菜色無限供應，還有蒜蓉松葉蟹腳吃到飽，5月11日至5月12日更加碼「每人1份龍蝦桶」。

另外，為了感謝媽媽平日裡的辛勞，5月3日起至5月19日，只要4人同行、並且帶母親前往打狗霸火鍋用餐，媽媽出示身分證件，同行中最年長母親今年幾歲，就送幾顆蛤蜊。

關鍵字： 美食雲 母親節優惠 Buffet 敘日 打狗霸 美食優惠

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