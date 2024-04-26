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國泰航空台港商務艙優惠　兩人同行送哩數、5200元機票折抵金

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

機票優惠又來了！國泰航空即日起至5月13日為止推出官網限定母親節優惠，國泰會員登入帳戶，預訂兩人同行由台北、高雄出發至香港來回商務艙機票，輸入指定優惠碼，即可享有額外亞洲萬里通里數，滿額可再得5200元機票折抵金。

▲▼國泰航空桃園機場貴賓室，桃園機場國泰航空貴賓室，國泰航空桃園國際機場貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭乘國泰航空商務艙從台北出發，還可享受國泰航空桃園機場貴賓室。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空表示，活動期間國泰會員登入帳戶，輸入優惠編號「MOM520」，每人可享額外 5200「亞洲萬里通」里數；於預訂確認頁面及航班預訂確認電郵中，將獲得專屬優惠編號，滿額即可再得5200元機票折抵金，獨家優惠限量100組。此外，6月30日前於官網訂購機票，還可再享天際100門票75折優惠。

▲▼拉斯維加斯峽谷直升機之旅，優勝美地。（圖／KKday提供）

▲赴美旅遊在2023年奪下台灣長程線旅遊第一名。（圖／KKday提供）

旅遊體驗電商平台KKday則推出美國在地行程56折優惠，從紐約市區或機場出發，玩華盛頓、紐約、尼加拉瀑布5天4夜。同時即日起至6月14日為止，於KKday指定活動頁下單，不限金額，就有機會抽中「星宇航空西雅圖單人經濟艙來回機票」。

根據KKday的數據指出，2023年熱門海外旅遊市場，除了位於亞洲地區的日本、韓國、泰國外，美國拿下長線旅遊第一名的寶座，顯示旅客對於前往美國旅遊的喜好度和需求越來越高，主要旺季落在7、8月份，最受歡迎的城市前5名為洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、奧蘭多、舊金山。

▲▼優勝美地。（圖／KKday提供）

▲優勝美地。（圖／KKday提供）

而今年西雅圖聲勢大好，看好即將到來的暑期旅遊商機，KKday攜手美國國家旅遊局Brand USA 精選北美地區人氣城市，推薦當地深度旅遊體驗商品。此外，KKday針對長線旅遊體驗於即日起至6月30日為止推超早鳥優惠，買指定美國商品滿2000元折200元，買指定美國運動賽事門票，即享95折優惠，優惠行程更56折起。

關鍵字： 國泰航空 優惠快訊 香港旅遊 亞洲旅遊

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