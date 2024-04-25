湯咖哩、成吉思汗烤肉吃到飽　台北老爺Buffet餐廳明天重新開幕

▲台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕。（圖／台北老爺提供）

記者黃士原／台北報導

台北老爺酒店Le Café咖啡廳的自助餐檯改裝告一段落，飯店宣布明天重新開幕，除了熱食區採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈外，還增加提供美味港點的蒸籠區。配合餐廳以全新風貌登場，6月底前推出「海之真味‧和洋饗宴」主題料理，湯咖哩、成吉思汗烤肉無限吃到飽。

▲熱食區部分採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍。（圖／台北老爺提供）

改裝後的Le Café，入口是以大理石花紋磚作為主視覺搭配古銅色不鏽鋼設計，延伸到整個取餐區，一進門左手邊的沙拉海鮮飲料吧區的圓弧造型，採海岸與山脈的意象，搭配各區食材特性，呈現海與岩石的質感紋理；熱食區部分採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍。

▲湯咖哩湯頭鮮甜清爽，可搭配素炸蔬菜一起享用。（圖／台北老爺提供）

▲以昆布與味噌熬製湯底，加入鮭魚及大量蔬菜的鮭魚石狩鍋湯頭清爽。（圖／台北老爺提供）

慶祝餐廳以全新風貌正式開幕，西餐主廚林繼正規劃了「海之真味‧和洋饗宴」百匯自助料理，除了鮭魚石狩鍋、海鮮起司鍋、鮮魚炸丸子、北海道湯咖哩、成吉思汗烤肉等菜色外，還有川味麥片蝦、乾鍋炒中卷、奶油黑椒蟹、明太子海鮮義大利麵等料理。

▲鮮魚炸丸子。（圖／台北老爺提供）

Le Café改裝後，還在餐檯設備新增「蒸籠區」，提供每天現做美味港點，包括豉汁鳳爪、燒賣、流沙包等，滿足愛吃港點的客人，日式美食區還有專人現場握壽司及日式手捲。至於爐烤牛肉、德國豬腳、生魚片、冷盤熱炒及現煎老爺招牌蘿蔔糕、現煮古早麵也都吃得到。

▲台北新板希爾頓「悅．市集全日自助餐廳」。（圖／台北新板希爾頓提供）

另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳5月1日起推出身分證對對碰，只要對中513或514兩組的3碼數字（順序可不同，例：531、135、145等），用餐即享4人同行1人免費。此外，5月12日母親節當天，凡是餐飲單筆消費3,000元以上或希爾頓鑽卡會員住房，皆可免費獲得價值千元手工特製「浪漫擴香永生花禮」1組，數量有限、送完為止。