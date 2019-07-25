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月亮蝦餅超厚！隱身台北巷弄的泰獅泰式料理　還有濃郁綠咖哩雞

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：J個月亮蝦餅會不會泰厚了呀：）））
ETtoday餓勢力

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

月亮蝦餅一直是我很喜歡的泰式料理（雖然是台灣發明的），台灣各家泰國餐廳呈現月亮蝦餅的型式不盡相同，但肯定是越厚越討喜，《泰獅泰式料理》的月亮蝦餅，就擁有極高厚度，拿在手上就像一塊蛋糕似的，隱身中正區武昌街巷弄內，離台北車站、台大醫院站、西門町都很近，平價消費更是網友們推薦《泰獅泰式料理》的原因。

泰獅泰式料理

推薦指數：★★★★☆4顆星
一句短評：台北車站、西門町泰式料理推薦，超厚月亮蝦餅視覺效果佳。

店址位在武昌街巷內，靠近襄陽路、重慶南路、沅陵街，身處西門町、228和平公園、國立臺灣博物館、中山堂等各大景點之間，前往《泰獅泰式料理》的交通方式，可搭捷運至台大醫院站，4號出口步行7分鐘，捷運西門站4出口，出站步行6分鐘。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

隱身巷弄內的《泰獅泰式料理》，不太好找很容易不小心就錯過了，營業時間分成午餐、晚餐兩個餐期，由於店內座位數不多，加上蝦餅要現炸出餐速度不快，所以客人通常都吃得比較久，強烈建議大家一定要事先打電話訂位，我們是平日中午臨時起意想吃，所以趕在開店前就抵達，順利坐到併桌的位子。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

《泰獅泰式料理》菜單如下，不用加收一成服務費，涼拌類、酥炸類、熱炒肉海鮮類、魚類湯類、咖哩類、麵飯類、熱炒蔬菜、飲料，雖然菜色不算非常多，但常見的涼拌海鮮、椒麻雞、打拋豬、清蒸檸檬魚、綠咖哩、酸辣海鮮湯、鳳梨炒飯、炒河粉等，各種常見的泰國料理都吃得到，我覺得價格稱不上平價，但就是比有裝潢的泰國餐廳便宜一些，至少食材用的也還不錯。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

人多的話可參考四人套餐，有肉有菜有湯有奶茶，一人250元內吃得起來，內用白飯皆是一人20元吃到飽（套餐有包含在內），吃完再舉手跟服務人員續，他們會直接送上桌。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

蝦醬空心菜—100元

蝦醬香氣濃郁，調味偏向重鹹，得搭配大量白飯食用，單論炒功的部份是還不錯，空心菜有炒脆，油度也不會太高，就是鹽巴多了些。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

打拋豬—170元

或許是因為加入大量洋蔥的關係，調味上偏甜，也可能是不同區域的地方口味，鹹度夠穿插著九層塔香氣，配飯吃、包生菜吃都型，賣相看似溫和，但某幾口吃到辣椒籽還是挺嗆的，我個人比較偏好雙連《Lisa泰式美食》的打拋豬，以鹹味為主調，辣椒辛香是融入在整道料理中的。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

綠咖哩雞—220元

可能真的是廚師習慣，《泰獅泰式料理》的調味都較甜，這道綠咖哩雞也是甜味走在前面，而後是濃郁奶香，咖哩的辛香辣反倒不明顯。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

配料上有雞肉片、長豆、泰國小圓茄、九層塔等，食材算用的有新鮮，挺下飯的光這道就能嗑掉一大碗。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

月亮蝦餅—260元

《泰獅泰式料理》人氣最高的就屬這道月亮蝦餅，現點現做大約需等待20分鐘，因為這蝦餅真的是有夠厚！我笑著說，這是發糕吧，哪是月亮蝦餅啊。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

幾年前有個台北月亮蝦餅評比，第一名的《饗泰多》便是這種超厚蝦餅，雖然該品牌已收攤，但確實掀起一波超厚月亮蝦餅熱潮，《泰獅泰式料理》的月亮蝦餅雖厚，也可看到蝦子，但除了蝦漿外，還混了花枝漿、魚漿之類其他海鮮，讓厚度看起來能夠更加驚人，吃起來並沒有預期中月亮蝦餅的爽感，蝦味很明顯不足，反而比較像是在吃外皮很酥脆的花枝丸，只能說賣這價位不能期待太高，若是預算充足又愛厚月亮蝦餅的人，會推薦你去《泰集泰式料理》。

▲台北泰獅泰式料理。（圖／周花花提供）

《泰獅泰式料理》的餐點，有改良成台灣人較能接受的口味，餐點份量夠、20元白飯也能吃到飽，可惜偏甜調味這點較不合我胃口，以這價位對應品質，我覺得還算物有所值，加上交通挺方便的，喜歡泰式的朋友還是可以試試看。

泰獅泰式料理

地址：台北市中正區武昌街一段16巷11號
電話：02 2311 7778
時間：週一～週六11：30－14：30，17：30－21：00 （週日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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