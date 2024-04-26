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限時3天！玩樂園「未滿12歲只要390元」　再送爆米花爽吃

▲小人國主題樂園於2/26-2/28祭出「2022走向戶外 安心FUN玩」專案，12歲以下孩童入園前出示健保卡核驗身份，本人即可享免費入園。（圖／小人國提供）

▲小人國將在4月27日至4月29日推出小朋友專屬優惠，未滿12歲孩童可享優惠票價390元，再送1桶爆米花。（圖／小人國提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

小朋友們請把握4月最後一個周末出門玩！就有樂園將在4月27日起連續3天祭出孩童專屬優惠，未滿12歲孩童只要出示相關證件以及指定活動圖核對，爽玩樂園整天只要花390元，還能免費享用1桶爆米花，有得吃也有得玩，家長們快帶小朋友們出發了。

小人國主題樂園將在4月27日至4月29日推出「2024歡樂兒童月」門票優惠，未滿12歲孩童只要出示健保卡與指定活動圖，即可享優惠票價390元（原價850元），直接現省650元，再送價值190元的爆米花1桶（不挑口味），讓小朋友們在4月的最後一個周末玩個開心。

▲▼小人國推出周末優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲未滿12歲孩童購票時需出示健保卡以及此活動圖，即可享優惠票價390元，再送1桶爆米花。

另外，小人國主題樂園即日起至6月30日還有壽星雙重優惠，當月、當日壽星皆適用，需出示壽星本人證件正本＋生日COUPON，購票就送100元餐飲商品券，且壽星入園後，當日申辦無限暢遊卡可享優惠價599元。

▲▼小人國主題樂園即日起至6月30日還有壽星優惠。（圖／翻攝自小人國官網）

▲小人國生日COUPON。

六福村慶祝45周年慶，即日起至6月30日推出「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年(民國68年)出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲即日起至6月30日，只要與六福村一樣在1979年（民國68年）出生的民眾，出示相關證件即可享優惠票價450元。（圖／六福村提供）

即日起至4月30日還有「春暖花開綠遊遊」優惠，平假日皆適用，只要姓名有「梅」、「蘭」、「竹」、「菊」任1字或姓名有「木」（林、木、樹，部首有木皆可），並在現場購票時出示身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價699元，同行親友最多3位可各享優惠票價799元。

關鍵字： 小人國 樂園優惠 兒童優惠 證件優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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