限時3天搶訂！住飯店3天2夜「每人每晚675元」　加碼免費吃早餐

▲承億文旅6間飯店推出3天2夜住宿優惠，此為淡水吹風水鳥標準雙人房，限時下殺2晚只要2700元。（圖／承億文旅提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

如果你現在沒有任何出國計劃，但又想好好放鬆，不如就找一間喜歡的飯店，讓身心靈得到釋放！全台就有6間飯店推出3天2夜限量住宿優惠，雙人一起來住平均「每人每晚只要675元」，還能免費享用早餐，提醒一定要把握時間預訂，用最實惠的價格出門玩。

承億文旅旗下6間飯店共同推出「再來一晚」3天2夜限量優惠，今（24）日起至4月26日23:59開放預訂，可入住日期為今日起至6月28日期間的平日或旺日（各館定義不同，點我可詳細看），提醒該優惠可選擇續住2晚或當晚住2間，若續住2晚需透過官網訂房，當晚住2間需使用電話訂房。

這次「再來一晚」住宿優惠，6間飯店價格分別為「淡水吹風 水鳥標準雙人房2700元」、「台中鳥日子 白文鳥標準雙人房2700元」、「花蓮山知道 台灣白標準雙人房2700元起」、「桃城茶樣子 穀雨標準雙人房4900元起」、「墾丁雅客小半島 紫斑蝶雅緻雙床房4900元起」、「潭日月 樂山標準雙人房7000元起」，皆有含早餐。

▲桃城茶樣子擁有無邊際市景泳池，穀雨標準雙人房限時特價4900元起。



若以雙人住淡水吹風來算，雙人房3天2夜為2700元，等於每人每晚只要675元，相當划算，現在就趕快安排假期住飯店享受一下了。

國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店歡慶開幕10周年，即日起至5月31日推出「10光荏苒 一慕前行」活動，其中有2大優惠與壽星相關，首先是「連住兩日優惠」專案，即日起至5月29日開放訂房（可入住期間至5月31日止），連續入住2晚，第2晚享半價、第3晚享75折，若入住者生日或結婚紀念日為4月17日，出示相關證件，即可再享周日至周四房型免費升等、預訂慕軒客房享延遲退房至下午3點（限周日至周四）。

另一專案為「紀念日奢華過」，即日起至5月29日開放訂房（可入住期間至5月31日止），提供4月17日生日、4月17日結婚紀念日或結婚10周年等相關證明（包括10年以上），即可享天際套房限量優惠價13888元含早餐，提醒活動期間每日限量1間。

▲台北慕軒飯店客房示意圖。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

