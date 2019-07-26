紐澳良小廚現剖生蠔一顆只要88元　超值優惠只到8月底



▲Nola Kitchen紐澳良小廚與英國生蠔海鮮小屋共同聯名，自7月26日至8月底推出新鮮現剖生蠔一顆只要88元的超值優惠。(圖／紐澳良小廚提供)



記者黃士原／台北報導

Nola Kitchen紐澳良小廚與英國生蠔海鮮小屋共同聯名，自7月26日至8月底推出新鮮現剖生蠔一顆只要88元的超值優惠，還有「生蠔配啤酒」套組，4顆生蠔加美國小麥鮮啤528元(現省200元)，6顆生蠔加美國小麥啤酒688元(現省300元)。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

8月5日是國際生蠔日，8月7日七夕情人節，以及8月8日父親節，小廚與小屋互相聲援合作，8月份全力支援紐澳良小廚三家分店，台北信義、林森與台中崇德店，都可以吃到來自英國超人氣名店Richard Haward’s Oysters的野生岩蠔。





▲6顆生蠔加美國小麥啤酒688元(現省300元)。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

位於倫敦百年的Borough Market市場旁，英國生蠔名店Richard Haward’s Oysters，Richard是家族的第7代，目前也已傳承到第8代，在英國東邊Essex 郡的生蠔產地Mersea Island放養生蠔已經有287年的歷史，占地十四英畝的家族土地比鄰黑水河與英吉利海峽，在海河交會處富含大量礦物質與健康藻類，生蠔產卵後會附著在立足點上，兩至三年停留在原地進食補充海水豐富的營養，也因此產出肥美又鮮甜的Mersea生蠔。

這次合作的英國生蠔海鮮小屋店主Daney，曾在Richard Haward’s Oysters工作，擔任該店「首席開蠔手」超過十年的時間，在他手裡開過的生蠔粗估超過250萬顆，也堪稱「全台灣最會開生蠔的真男人」。





▲紐澳良小廚。(圖／紐澳良小廚提供)



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