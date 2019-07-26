實用5招避免行李拿錯！旅遊雲小編7天實測超夢幻貓咪行李箱

▲出國旅行如果遇到行李箱遺失，出遊心情就先壞了一半。

文、圖／凱莉給點力

趁著暑假出國遊玩，是許多人的旅遊計劃，但如果一到機場，就發現託運的行李遺失了，整趟旅遊的心情都可能因此被打壞，以下就跟大家分享幾招避免行李被誤拿，還有行李拿錯後怎麼辦的方法。

1.為自己的行李添加個人特色

在機場經常看見黑、銀、紅等單一色彩的行李箱，有時候甚至還會在同一個行李轉盤上看見兩三件一樣的行李箱，如果一不留神，就可能被別人拿走自己的行李箱了，建議挑選一個樣式特別一點的行李箱吧！如果原本就是很容易撞款的行李箱，也可以在外殼綁一個鮮豔的行李綁帶或是裝上行李套袋，可以大幅增加自己的行李箱辨識度。

▲行李轉盤上常常看見黑色、銀色、方方正正，長得都差不多的行李箱。（圖／記者謝婷婷攝）

2.保管好「取行李牌」

辦理託運時，記得隨手撿查一下地勤黏在機票上的取行李牌，與綁在行李箱上的標籤是否一致，降低機器出錯的頻率。接著要保管好取行李牌，因為若是行李不幸遺失了，這張紙是可以找回來很重要的憑證。

3.記得撕掉舊的行李標籤

現在很多機場都可以辦理自助託運，記得託運前把舊的行李標籤撕掉，否則行李分檢人員很可能會搞混，導致人到了倫敦，行李卻被送到紐約的尷尬情況發生。

4.託運前幫自己的行李拍張照片

若是非常不幸地被別人誤拿走自己的行李，趕快拿出照片請航空公司的人幫忙尋找，一張照片勝過千言萬語，讓負責人可以更清楚的知道你的行李外觀，進而加快行李找到的速度唷！

▲舊的標籤記得撕掉，也別忘了順手幫自己的行李箱拍張照片存檔。

5.發現自己拿錯別人行李時怎麼辦

若在離開機場後才發現誤拿到別人的行李，趕緊在第一時間趕快打電話給機場，機場會幫忙轉接航空公司或是地勤，目的是要讓航空公司可以連絡失主「確定遺失的行李找到了」，接著趕緊將行李親自送到機場，換回自己的寶貝行李囉！

身為旅遊雲記者，到各地出差是家常便飯，在機場轉盤時常常會看見別人拿下行李箱後，卻發現不是自己的行李，只好重新再抬上行李轉盤，與其如此，倒不如一開始就選擇一個亮眼的行李箱。

我這次帶了「德國NaSaDen新無憂系列 X 貓小姐聯名限量29吋行李箱」到內蒙古出差，亮眼的粉紅色造型，加上可愛的櫻花與貓小姐圖案，從機場一路到大草原，一路上都是路人矚目的焦點，就連轉機時，都還能在接駁車內一眼看見自己的行李箱！還有媽媽特地跑來問我可以在哪裡買到這款行李箱，說女兒看見我的櫻花貓圖案喜歡得不得了。

▲超級可愛的旅行箱，到哪都是一道風景線。（圖／吳東峻提供）

出差的7天裡因為每天都必須移動到下一個城市，因此天天都在收拾整理行李箱，我發現這款行李箱的金屬銀光拉鍊不光是質感滿分，拉起來也非常滑順，拉桿則是金屬雙鋁管鋁合金，非常好拉，不會出現像我上一個行李箱容易自己縮回去的狀況，這款行李箱中還有兩個防水內袋，很適合裝些容易散落在行李中的小物件。

▲箱內空間很大，可負重30公斤。

▲▼拉鍊跟內扣都有銀色珠光，質感很好。

但我這趟最滿意的，就是她的360度靜音萬向輪，不僅是耐磨吸震，連在明安圖這種小鎮，拖在石子路上也一點都不卡，趕行程時完全就是最佳助手。出差帶了很多攝影裝備，但這款NaSaDen的新無憂系列一點都不重，出發前我量測空箱重量大約3公斤，回程時箱內除了原本的行李還被我塞了滿滿要贈送給旅遊雲粉絲的禮物，但在酒店秤重竟然也才21公斤，完全打中我想要裝滿行李箱直到重量極限的心。（而且還是超好拖！趕飛機時在機場狂奔完全無聲，不用擔心被路人側目）

▲從偏鄉石子路一路拖到內蒙古大草原，輪子還是拖的很順手，一點聲音都沒有。

除了行李箱之外我還多帶了雪佛包預備，回程時被我當成登機包，不僅外型時尚，內袋空間也很大又防水，有些重要的電器像是行動電源、手持穩定器等放在裡面都不用擔心會被大雨淋濕。

以德國NaSaDen的價格和耐摔程度而言，我覺得這是款非常高CP值的行李箱，與其事後為了拿回自己遺失的行李傷腦筋，倒不如一開始就選一個與眾不同又耐用的行李箱吧！