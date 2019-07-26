今起4天免費闖關！全台唯一「大型紙迷宮」現身台北車站

▲紙箱戰紀叢林迷宮今（26日）下午起連續4天快閃台北車站。（圖／紙箱戰紀提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北車站大廳出現220坪的紙迷宮？由造紙公會舉辦的「紙箱戰紀—叢林迷宮」，於今（26日）下午起連續4天快閃台北車站，不單可以免費進場玩迷宮，還能讓小朋友透過遊戲，了解紙製品的正確分類知識，只有4天時間，有興趣的民眾不妨把握機會。

▲造紙公會連續4年舉辦「紙箱戰紀」創意紙箱活動。

造紙公會連續4年舉辦「紙箱戰紀」創意紙箱活動，為了推廣紙類回收正確分類，重新教育民眾可回收、不可回收紙類與紙容器等觀念，並期望透過創意和手作，展現纖維素材的各種想像及可能性。

今年「紙箱戰紀」移師人來人往的台北車站，將220坪的棋盤格大廳打造成亞洲首創、全台唯一完全紙製的「紙箱迷宮」，共有9個關卡，終點是願景牆，讓民眾免費瘋玩四天。

▲▼整座迷宮牆面全面使用廢紙再利用的瓦楞紙架設，牆面拼接總長度相當是4座101大樓的高度。

整座迷宮牆面全面使用廢紙再利用的瓦楞紙架設，牆面拼接總長度相當是4座101大樓的高度，迷宮內藏有5座2米高的大型裝置設計，外牆兩側也有長達22公尺的叢林紙牆及紙類回收分類闖關遊戲，看得到聯合大學《築鹿》、崑山科大 《叢林指引》等作品。民眾在玩迷宮、吹冷氣之餘，也能正確認識紙類回收觀念，並且有機會帶走一年份的衛生紙。

▲台北車站大廳經常聚集席地而坐的民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

紙箱戰紀—叢林迷宮

地址：台北市正中區忠孝西路1段49號盤格大廳（台北車站）

日期：7月26日至7月29日

展出時間：

7月26日(五) ：15:30~21:00

7月27日(六) 及7月28(日)：10:00~21:00

7月29日(一) ：10:00~17:00