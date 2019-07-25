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要吃也要動！挑戰「棒式」成功　就可99元吃三層麻辣鍋

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▲要吃也要動！挑戰「棒式」成功　就可99元吃三層麻辣鍋。（圖／紅九九個人鴛鴦鍋提供)
▲挑戰「棒式」成功　就可99元吃三層麻辣鍋。（圖／紅九九個人鴛鴦鍋提供)

記者黃士原／台北報導

夏天是火鍋的淡季，為了吸引大家的上門，許多業者都會推出各種促銷。像是紅九九個人鴛鴦鍋推出「棒式/深蹲運動99秒挑戰賽」，在指定日期到市府店與延吉店挑戰成功，即可99元吃到三層麻辣鍋套餐1份，再加碼鍋底鴨血與豆腐吃到飽。

紅九九個人鴛鴦鍋沈老闆表示，本次主推的棒式運動可以培養肌力，增加運動成效，大家可以在家裡多多練習。紅九九也想藉由此活動傳答對食材與湯頭的堅持，湯頭熬煮使用天然食材，不加任何化學高湯粉，讓大家吃的安心又健康。

▲要吃也要動！挑戰「棒式」成功　就可99元吃三層麻辣鍋。（圖／紅九九個人鴛鴦鍋提供)
▲三層麻辣鍋原價423元。。（圖／紅九九個人鴛鴦鍋提供)

「棒式/深蹲運動99秒挑戰賽」開放挑戰時間為7/29、8/9、8/19、8/29、9/9、9/19，每天開放消費者到店裡挑戰棒式運動99秒，挑戰成功的前9位即可只花99元吃到三層麻辣鍋套餐，原價423元。

另外，愛食鍋麻辣鴛鴦店門口也掛起促銷布條，上面寫著「低於175公分，差幾公分送幾片肉」，果然成功引發網友熱論，「還好我矮」、「在哪裡？我覺得我可以吃好幾盤肉了。」活動辦法是先單點一盤肉，身高距離175公分差幾公分就送幾片肉，最多送一盤霸氣肉盤23片，限內用，小孩也適用。


▲身高不到175公分沒關係，因為有肉肉可以吃！（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字： 美食情報 紅九九個人鴛鴦鍋

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