焦糖香+鮭魚卵！台南平價日料超狂　「鮭魚握壽司」生魚片控必吃

▲本寓食堂的「焦糖炙燒鮭魚握壽司」。（圖／IG@tainanfoodeat）

記者徐溱謐／綜合報導

台南國華街被稱為美食一級戰區，許多在地美食都集中在這裡。4月初時，和緯黃昏市場裡的「本寓食堂」在國華街和府前路交叉口開了新店，專賣平價丼飯、生魚片、握壽司、三角飯糰和玉子燒等日式料理，其中一貫30元的「焦糖炙燒鮭魚握壽司」更讓鮭魚控們口水直流！

▲將鮭魚表面炙燒成金黃色，在灑上海苔粉和鮭魚卵。（圖／IG@tainanfoodeat）

用手將醋飯捏成握壽司的形狀，上面擺上一片又大又厚的鮭魚生魚片，擠上一點日本美乃滋，再灑上砂糖炙燒，香氣馬上撲鼻而來，在金黃的表面灑上海苔粉和鮭魚卵，邪惡的外表讓人迫不及待放入嘴裡，一口咬下馬上吃到鮭魚濃郁的香氣，層次多元順口，是道奢華的銅板料理。

▲在生魚片的表面擠上日本美乃滋，灑上砂糖後炙燒。（圖／IG@tainanfoodeat）

除了招牌焦糖炙燒鮭魚外，每日限量的隱藏版散壽司裡面有鮭魚、鮪魚、旗魚和海膽，依照當天的進的海鮮，有不同的超豪華組合搭配，不用300元就可以吃到；鮭魚親子丼也是店內的人氣商品，還有三色串丸子、芋泥壽司、酪梨壽司也是店裡與眾不同的創意日料。

▲散壽司是不定期供應的料理。（圖／本寓食堂提供）

▲芋泥壽司。（圖／本寓食堂提供）

本寓食堂

府前店

地址：府前路二段28號 國華街與府前路交叉口

電話：090976595160

和緯店

地址：和緯路四段426號（和緯黃昏市場）靠近和緯路

電話：0968196940

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