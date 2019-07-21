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30秒出境！台灣護照到這3個歐洲國家玩　都能走自動通關

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▲英國倫敦著名購物景點攝政街Regent Street。（圖／記者賴文萱攝）

▲英國倫敦著名購物景點攝政街Regent Street。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡玟君／綜合報導

出國玩最怕碰到出入境海關前排起長長隊伍，影響通關時間，但現在到歐洲旅遊，只要持台灣護照，在3個國家的指定機場就可以享有自動通關的待遇，但旅客需注意的是，有些需要事先申請，有些自動通關待遇只有出境時才能使用。

英國

英國是台灣旅客赴歐旅遊最愛的國家之一，在2016年推出「登記旅客服務」（Registered Traveller），只要是年滿18歲的台灣旅客，並持有英國簽證或2年內造訪過英國4次，就能申請。

只要符合以上資格，就能上英國外交部官網申請，申請時需支付70英鎊的費用，約10個工作天即可知道是否申請成功，若申請沒有成功，將會退50英鎊。適用詳情與申請可上：https://www.gov.uk/registered-traveller

▲▼法蘭克福機場因為維安問題，緊急疏散旅客。（圖／路透）

▲法蘭克福機場。（圖／路透）

德國

德國於2018年將台灣納入法蘭克福機場及慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」中，只要年滿18歲以上的中華民國公民，且持有台灣晶片式護照的旅客，就可以在上述2座機場享有「自動通關出境」待遇，但目前台灣旅客入境德國仍必須走人工通關方式。

▲▼羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

▲羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

義大利

義大利包括羅馬、威尼斯機場今年起開放台灣護照享有自動通關出入境待遇，不用申請、也不用付費，只要是年滿14歲，且持台灣晶片式護照的旅客，到機場後沿著「自動化邊境管制系統」（Automated border control）的招牌指示，將護照照片頁掃描螢幕，並將臉對準機器，同時進行指紋辨識，完成後即可順利出入境。台灣也是繼美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本和以色列之後，第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

關鍵字： 英國旅遊 德國旅遊 義大利旅遊 自動通關 歐洲旅遊

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