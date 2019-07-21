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影／台灣護照享自動通關、穿夾腳拖罰8.6萬！義大利必知3大旅遊新制度

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記者蔡玟君／綜合報導

義大利是台灣旅客到歐洲旅遊最喜愛的國家之一，代表古羅馬帝國的歷史遺跡與建築，讓旅客深深著迷。今年義大利就有3個必知的旅遊新制度，包括開放台灣旅客享有自動通關出入境待遇，不同城市與國家公園針對全球旅客也有全新旅遊規範，前往當地旅遊前可要多加留意。

▲▼ 義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

▲羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

羅馬兩座機場開放台灣護照自動通關
繼德國法蘭克福機場之後，現在義大利的羅馬達文西國際機場與錢皮諾機場，從即日起只要年滿14歲，且持台灣晶片式護照的旅客，就可以走自動通關，通過臉部與指紋認證，即可快速出入境，也是第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

▲▼ 持台灣護照可在羅馬機場快速通關 。（圖／網友授權提供）

▲持台灣護照可在羅馬機場快速通關 。（圖／網友授權提供）

使用時，只要跟著「自動化邊境管制系統」（Automated border control）的標誌指示走，將護照照片頁掃描螢幕，並將臉對準機器，同時進行指紋辨識，完成後即可順利出入境。台灣也是繼美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本和以色列之後，第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

▲▼ 義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）

羅馬禁止邊走邊吃、跳進噴泉裡
羅馬以許多著名古蹟著稱，是全球熱門旅遊城市之一，但隨著旅客越來越多，許多走鐘行為也讓羅馬政府當局頭痛。為了維護古蹟，羅馬當局宣布，即日起參觀古蹟禁止飲食，攀爬紀念碑、禁止在任何噴泉戲水、不能在歷史古蹟的階梯上（如知名景點西班台階）推行李或嬰兒車、也不能在任何景點掛愛情鎖，同時也禁止裝扮成羅馬格鬥士和旅客拍照，也不允許在噴泉內戲水，不遵守規矩者未來將被依法驅離城市48小時。

除了遊客外，禁令也涵蓋到一般居民身上，未來禁止穿著古羅馬戰士服在景點供遊客合影收費、禁賣黃牛票、不可在市中心推人力三輪車、在公共交通工具上賣藝，也不允許在街上晾衣。

▲▼義大利五漁村。（圖／翻攝自維基百科）

▲義大利五漁村。（圖／翻攝自維基百科）

五漁村禁止穿夾腳拖
義大利面積最小的國家公園「五漁村」（Cinque Terre，也稱五鄉地），現在宣布只要遊客前往當地觀光時穿著夾腳拖，就會祭出重罰，最高罰款2500歐元（約新台幣8.6萬元）。

由於五漁村延山而建，沿途都是階梯山路，如果想要細細欣賞每一座村落的小鎮風景，就只能靠徒步方式漫遊。但許多旅客為了方便，都僅穿夾腳拖就前往當地觀光，造成許多人最後因無法走下山，而必須依靠當地志工救援單位救下山，隨著相關案例越來越多，造成觀光問題，讓五漁村國家公園決定針對觀光客針對罰則。

關鍵字： 義大利旅遊 羅馬 羅馬旅遊 五漁村 自動通關 歐洲旅遊

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