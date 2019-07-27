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點評：這個宵夜我可以><

文、圖／姐妹淘部落客

高雄宵夜又多一家勝利軍！雨前花巷是高雄巨蛋附近最新開幕的宵夜店，從下午三點一路營業到凌晨一點，最特別的是，這裡還有專賣道地的日式拉麵，不管要吃下午茶、晚餐、點心這裡應有盡有。更棒的是在這裡有免費的WIFI、插座、桌遊可以無限使用，最貼心的是還有提供各家廠牌的充電線。

晚上聚餐吃宵夜最怕手機沒電，來這裡就不用怕，重點是低消只要60元，以上所有服務都供應，還不限用餐時間，愛坐多久就坐多久。非常適合業務族，只要60元就能洽談業務，也適合學生族，下課後吃點心打屁聊天等補習，更適合夜貓族，揪團一起聚餐吃宵夜玩桌遊，北高雄宵夜除了瑞豐夜市，這裡會是更好的新選擇！

雨前花巷外觀





雨前花巷就暗藏在高雄漢神巨蛋商圈附近／瑞豐夜市附近的昌盛街內，隔壁就有兩小時50元的收費停車場，有多隔壁？三秒就到！

雨前花巷環境





店內裝潢屬於工業風，內用座位區大多以4人為主，也可以併桌供團體使用。





另外這裡每一面牆都有不同的主題，可以讓網美們盡情的打卡拍照。

老闆本身也是航海王控（我也是！！！←沒人在乎）店內擺放超多大大小小的航海王公仔，每一個都價值不斐啊～（好想搬回家）

除了各系列公仔以外，還有提供好幾款桌遊可以免費取用，超適合學生下課後/放假的聚餐場地，或是上班族平日下班放鬆的好地方。有提供遊戲：象棋、UNO、撲克牌、麻將、骰盅，還有提供充電線，貼心到一個極致了啊。



推薦濃厚豚骨拉麵＄200





來這裡絕對必點拉麵，因為這裡的拉麵麵條都是店家自己做的，湯頭的部分也是特地從日本福岡學回來，超級道地的日式濃拉麵的湯頭！





麵條是從日本進口的麵粉，自己用製麵機製作而成的細麵，用台灣的麵粉做，吃起來的口感偏鬆散，但用日本的麵粉，吃起來的口感比較有嚼勁，而且還能吸附滿滿的湯汁在裏頭，吃起來更夠味！

辣味噌濃厚豚骨拉麵＄220

濃厚豚骨的湯頭真的有夠濃厚，鹹香濃厚，帶點膠質的濃稠感，屬於道地日式的湯頭，味道濃醇卻不死鹹也不油膩，很奇妙的是...喝起來帶有點鹹蛋黃的味道，很酷但挺好喝的！

辣味噌的湯底跟濃厚豚骨是一樣的，只是額外加了辣味噌進去，喜歡吃辣又想吃豚骨的可以點這道！

叉燒肉質吃起來嫩口又彈牙，滋味鹹香帶點酒的香氣在裏頭，帶有油花卻不膩口。

醬油魚介拉麵＄200

這道醬油魚介拉麵非常挑人吃，喜歡的會很喜歡，不喜歡的真的不太能接受，我好像是那個不太能接受的那一邊。

醬油魚介湯頭是用日本進口五種魚乾去熬的，再加入用魚乾去煉煮出的魚油，喝起來的味道是柴魚湯的香氣，帶點煙燻魚乾的味道，有點奇妙，我也不太會形容哈哈哈。

胡麻乾拌涼麵＄80





夏天如果喝不下熱湯，推薦可以點胡麻乾拌涼麵，跟日式拉麵是一樣的麵條，但做法是用胡麻醬涼拌的方式，是最新推出的菜色！





胡麻醬的味道我挺喜歡的，芝麻與花生香氣搭配得剛剛好，帶點甜甜的滋味，清爽不膩口，最底下還有撲滿清甜的洋蔥，更能解膩。

炒泡麵＄100



炒泡麵是最多人點的，加入高湯、油蔥醬調味，炒得相當入味。

吃起來不會麵是麵，料是料的那種分離感，而是一體的完整感，麵條的保有Q度且不軟爛。

配料的部分也挺豐富的，有好多高麗菜跟肉片，還有一顆店家自己做的溏心蛋，他們家溏心蛋還挺好吃的，嫩嫩ＱＱ的蛋白配上濃醇勾勾的溏心蛋黃，噢～我喜歡這種味道淡淡的溏心蛋～



泰式炒意麵＄100



一開始我還以為這是泡菜炒意麵，顏色也太像了吧哈哈哈哈，這道泰式炒意麵的特調泰式醬是以新鮮的番茄為基底，吃起來是番茄的酸香帶一點點微辣滋味。





除了肉片以外還有四隻白蝦耶，這算是給的挺大方的，白蝦吃起來也挺新鮮的。





炒意麵的口感吃起來偏軟爛，但不爛而且挺入味的！



澎派海陸鍋燒＄150

宵夜美食絕對少不了鍋燒意麵啊！而這鍋燒意麵裡有8隻蝦子、5顆蛤蠣還有肉片，讓湯頭喝起來鹹香鮮帶點甜味，最後再放上一顆半熟蛋，完美。



微絲雞蛋沙拉＄70







微絲真的微絲哈哈哈哈，但是看了還是好阿斯，微絲雞蛋沙拉口味是小朋友的最愛，補習前帶一份去吃，解饞又解餓！

這裡的蛋沙拉是用溏心蛋做的！味道上稍微偏輕淡路線一點，中間帶點起司的鹹香滋味，吃起來層次感較豐富。



拉絲燻雞熱壓吐司＄80







燻雞口味中間也加了沙拉醬及起司絲，灑點黑胡椒提味，酥脆的外表一咬開，一個不小心就會爆漿出來～鹹香鹹香的滋味也是課後小點之一！

推薦 煉乳炸銀絲卷＄60







身為甜食控，我還是比較喜歡煉乳炸銀絲卷！這絕對是小朋友的最愛，但我相信一定有很多大人跟我一樣愛～

油炸至外層酥脆的銀絲卷，吃起來竟然一點也不油膩，沾上甜滋滋又香濃的煉乳一起吃，簡直是絕配啊！！！



推薦起司馬鈴薯球＄100







炸物中我最喜歡這個起司馬鈴薯球，看起來不怎麼起眼，但它真的很好吃啊！



馬鈴薯球，就像是把薯餅做成球球狀，中間包著香濃起司，吃起來外脆內鬆軟，很好吃吶！

A炸物組合＄130



炸物組合有三種不同的組合，我選擇有薯條、雞塊跟雞米花，這道很適合多人聚餐點來一起分食。

個人最愛的是他們的雞塊，雖然沒有比麥當當好吃，但就宵夜店來說品質算很不錯的，肉質扎實又彈牙。



Asahi＄100／海尼根／一k番搾／百威／可樂那＄70

店內有提供五款啤酒可以選擇，宵夜小酌一下，也是很舒壓的～

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

金萱茶＄60／冬瓜鮮奶＄80

金萱茶是最便宜的飲料，喝起來清香不澀口，喜歡喝純茶飲的人推薦喝這個。冬瓜鮮奶適合螞蟻人，鮮奶的比例較高，冬瓜香氣偏淡些。



黑蓋綠＄85





黑蓋綠的奶蓋是店家特調的鹹奶蓋，上層灑上OREO的巧克力碎片，底層則是爽口的綠茶，喝起來帶點鹹甜鹹甜滋味。



紫有你特別＄80





這杯是網美必備飲品，超美的三色漸層，喝起來是酸酸甜甜，像是乳酸菌的那種味道～



蘋果優格冰沙＄70







如果有帶小孩很適合點這杯，蘋果醬＋優格打成的冰沙，蘋果香氣挺濃郁的，酸酸甜甜的滋味，小朋友最愛了～

雨前花巷菜單





濃厚豚骨拉麵、辣味噌濃厚豚骨拉麵、醬油魚介拉麵、胡麻乾拌涼麵、炒泡麵、泰式炒意麵。

雨前花巷－後記





北高雄終於有平價的宵夜店了，這一家宵夜店真的很棒，雖然在巷弄內但是旁邊就有停車場，走路三秒就到店裡，完全沒有停車的問題。一樓開方式的座位區，可併可拆靈活性非常高，不管是三五好友的聚餐、兩人的情侶約會，或是八人以上的團體聚餐，都能依照人數變換桌型，而且現場還有提供各式桌遊、WIFI、插座可無限取用，最讚的是還有提供各種充電線，不管是蘋果還是三星都有，出門忘記帶充電線、充電頭都不用怕，還有不同的網美牆，讓你拍完一面再換一面。

這裡特別適合，在外跑業務的朋友、需要生意洽談的使用電腦、在外面讀書的人，這裡低消只要60元還提供免費上網、供插電，更是學生下課後補習前吃點心的好選擇！另外也很適合聚餐後續攤的好地方，而且還不限用餐時間，不管要聊天、玩桌遊、團體做報告，這裡都非常適合，真是業務、學生、宵夜族、上班族的一大福音！

高雄雨前花巷

地址：高雄市鼓山區昌盛路55號

時間：15：00-01：00

電話：07-553-1727

平均：＄100－150／人（低消＄60元） 【無刷卡】

推薦：濃厚豚骨拉麵、起司馬鈴薯球、煉乳炸銀絲捲

姐妹淘部落客

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