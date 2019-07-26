點評：好想吃啊><





文、圖／商妮吃喝遊樂

喜歡吃有機蔬食的朋友看過來，台中南屯新開了一家有機葉菜無限吃到飽火鍋～良食煮意有機鍋物 ，老闆本身是全台有機蔬果供應商力新有機，店內所有蔬菜通通是自家有機商品，從產地到餐桌吃起來更安心。



大家都知道有機蔬菜不便宜，這裡的鍋物套餐只要300多元就能享受有機葉菜吃到飽很超值！不僅有機蔬食好吃，連白飯都是台農秈22號有機米飯，還有高品質肉品跟新鮮海味，平日商業午餐主食肉盤免費升級1.5倍，整體來說CP值不低唷～





良食煮意有機鍋物位在南屯黎明路靠近永春東路口，店門口就有停車場交通很便利。大型看板相當吸睛，路過不難發現他。





大門上貼著健康主打有機葉菜無限續加吃到飽，大家都知道有機蔬食好吃健康又營養，但是價位相對不便宜，平常逛百貨公司超市對於有機蔬菜下不了手的朋友，來這裡可以無限續加吃到飽真是太棒了！





每天供應的有機葉菜菜品項不固定，在牆面會標示當天供貨品項，種類數量會依採收供貨情形調整，以店家每日看板上公告為主，這些都是可以無限續加吃到飽的，愛吃蔬菜的朋友保證吃得過癮。





力新有機是全台有機蔬食的供應商，供貨給百貨公司超市以及各大餐廳，現在自己開良食煮意有機鍋物，當然在店內就能吃到高品質的有機蔬食，吃完喜歡可以直接挑選購買，價格跟超市一樣。





有機蔬食當然要驗證才算，這裡有有機農產品檢驗證書給客人看，品質有保障吃起來比較安心。





用餐空間寬敞舒適，目前平日只有供應晚餐，7／15開始加開平日午餐時段，加碼套餐肉盤免費升級1.5倍更超值！





靠牆一整排有醬料區、飲料區、還有冰淇淋無限供應自助取用。





良食煮意菜單價位消費方式

店名標榜有機鍋物，吃的到優機蔬果、有機蕈菇、有機豆腐，再搭配嚴選肉品、海鮮，所有食材堅持天然真材實料，鍋物套餐價位358～498元（外加10％服務費） ，內含主食、湯底、有機菜盤、副食、還有有機葉菜無限續、飲料、冰淇淋吃到飽～





餐墊紙有介紹他們家與其他鍋物不同之處，米飯選用來自宜蘭三星的台農秈22號有機稻米、雞蛋是人道飼養的新鮮放雞雞蛋、蔬果菌菇豆腐通通是力新有機認證產品。看完這些介紹覺得這家良食煮意是安心商店，食材很用心。





菜盤內容都是根莖葉、菇類，沒有火鍋料等加工品，如果想吃火鍋料可以另外單點。整個菜盤當中通通都是有機蔬果，吃不夠的話，有機葉菜類可以無限續點，這一點很加分！





有機葉菜的品項不少，今天有6種可以無限續加，我們又續了兩回合。有機蔬菜跟一般蔬菜不一樣，有機的特別甘甜好吃，在這裡可以無限續加吃到飽實在是太棒了！單單是有機蔬菜吃到飽就很值回票價。





不只有機葉菜好吃，根莖類也很正點，黃金地瓜、紫地瓜、跟南瓜也都好好吃喔～難怪有機蔬果價格比較高。





原味清湯、東北酸菜加38元、蒜香麻辣加38元、香濃牛奶加68元，鍋物湯底有6種選項，湯頭都是天然蔬果熬煮的味道甘甜，涮煮食材後不會死鹹相當清爽。

原味清湯適合煮海鮮，湯頭相當清爽無負擔，煮完海鮮再加有機米飯煮雜炊粥也不會死鹹。

東北酸菜湯頭是店家自己醃製的有機酸白菜，溫潤的酸味入候會回甘。

蒜香麻辣湯頭是他們自己炒的麻辣醬，加上蒜頭香氣比較濃郁，涮牛肉很對味。

香濃牛奶湯則是蔬果清湯再加入小農鮮奶跟乳酪絲，奶香十足涮煮肉片更甜更軟嫩特別好吃。





龍蝦海陸雙人套餐1688元

這一套在菜單中沒有出現，是隱藏版，活體龍蝦有限量，建議預約訂位時就提前告知要點龍蝦套餐，現場點餐不一定吃的到。





新鮮波士頓活龍蝦下刀前先拿出來給客人看過，確認活跳跳再回廚房對剖擺盤上桌，新鮮看得見。





海鮮盤的份量不少，有新鮮的波士頓活龍蝦、還有天使紅蝦、草蝦、白蝦、一整隻透抽、鯛魚片、大蛤蜊。





活龍蝦下鍋涮煮還會跳舞，蝦頭有滿滿的蝦膏，海味精華融入湯中，鮮甜好喝。





龍蝦海陸套餐份量不少，要分好幾次煮才煮得完，盤子都不夠裝。滿滿鮮甜海味再加上有機蔬食，這樣的份量兩個人差點吃不完，吃得好開心～





這隻波士頓龍蝦的蝦頭還有好多蝦膏，味道很甜超好吃，把蝦膏留著等一下煮雜炊粥，甜度更加分。





新鮮的波士頓活龍蝦肉質特別紮實Q彈，海味十足超好吃！





雙人套餐肉盤可選雪花牛或者梅花豬，我們選的是雪花牛。一大盤份量不少，而且有切的比較厚，口感比較棒。厚切的雪花牛油脂不少，下鍋涮煮味道特別香。





雖然良食煮意主打有機蔬食，但是肉品的品質也很優，雪花牛口感軟嫩油脂香氣十足，不論是原味清湯還是東北酸菜湯都很甘甜，我個人蠻喜歡酸白菜湯，涮肉片酸甜回甘吃起來不會太油膩。





去骨牛小排鍋物套餐 588元／1.5倍加大758元 平日午餐肉盤加大不加價





他們家的牛小排特別選用穀飼牛，油花分佈均勻漂亮，一吃就知道等級很高。





下鍋清涮幾秒鐘變色就可以撈起，粉嫩的色澤讓人口水直流，口感非常軟嫩接近入口即化無敵好吃!穀飼牛帶有特殊的香氣，滿嘴香甜的肉汁不必沾醬最能品嘗極致美味。





厚切松阪豬鍋物套餐428元





松阪豬通通都是溫體豬肉手工厚切，口感比冷凍肉片還要優，捲成玫瑰花造型很討喜。





松阪豬的份量不少，拆解一朵花瓣在牛奶鍋中豪邁的鋪滿松阪豬肉片， 這樣吃鍋很過癮啊～





厚切的松阪豬Q彈有咬勁，原本松阪豬就好吃，在牛奶鍋中多了奶味與起司加持，肉質更甜更嫩更好吃!不吃牛肉的朋友，很推薦點松阪豬。





海鮮拼盤198元

點鍋物套餐都可加價198元升級海陸套餐，內容蠻多的:一整尾透抽、加上大蝦、蛤蜊、大塊鯛魚片，這樣一盆不到200元很可以。





良食煮意的肉品品質不錯，海鮮也不差，愛吃海味的朋友可以考慮加點。





單點去骨黑羽土雞腿128元





菜單上有介紹選用15週左右的放山黑羽土雞，肉質結實帶有彈性，非常多汁甜嫩好吃！一般台菜餐廳才吃得到的土雞肉，沒想到在火鍋店也能吃到，這個人道飼養的放山土雞有驚喜。





單點小品 麻辣鴨血58元、麻辣豆腐58元





店家自己炒的麻辣醬滷出來的鴨血相當入味，口感很嫩，香麻辣超好吃。





麻辣豆腐更棒！是他們自家的有機豆腐滷製，切開來每個孔洞裡頭都有滿滿湯汁，爆漿的美味無敵讚。





單點 台灣牛肉丸68元、自製手工餛飩38元、豆皮58元、油豆腐58元

基本上菜盤沒有餃類、丸類加工品，想吃可以另外單點。





其中我個人最愛豆製品，尤其是豆皮跟油豆腐，都是店家自己做的，可以吃到黃豆香氣，在不同湯頭涮煮吸收湯汁精華，咬的時候會有爆漿美味。





鍋物套餐附食：有機白飯、放牧雞蛋、有機冬粉、讚岐烏龍麵、王子麵五種選項，其中有機白飯最特別，是來自宜蘭三星的台農秈22號有機稻米，口感比較柔軟，有淡淡的香氣非常好吃，這裡應該是台中唯一能吃到有機米飯的火鍋餐廳，吃不過癮單點一碗只要20元。





煮完海鮮的原味湯底加入有機白飯熬煮成雜炊粥，加入放牧雞蛋打成蛋花、最後鋪上海鮮料就變成一鍋 料多味美的海鮮粥，而且完全不會過鹹，這個原味清湯很正點，海鮮粥好好吃。





吃飽喝足，最後還有無限供應的冰淇淋，我肚子沒辦法再吃，這是別人吃的，他說一定要吃甜點才算畫下完美句點。





心得：



良食煮意的食材用料吃得出來有用心，穀飼牛、溫體松阪豬、放山土雞、還有鮮甜海味、連白飯都是有機台農秈22號米飯，最棒的是菜盤通通是好好吃的有機蔬果，吃不過癮還可以無限續加有機葉菜，對食材講究的老饕們，這一家有機鍋物蠻超值的可以試試。

良食煮意有機鍋物

地址：台中市南屯區黎明路一段918號

電話：0423899898

營業時間：11：30～14：30、17：30～22：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG