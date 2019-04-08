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蛤蜊和手一樣大！隱身台中巷弄的義式料理　200多元就可享受

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：這蛤蜊的大小都快跟手一樣大了，想吃～
ETtoday餓勢力

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中的巷弄美食很多，今天要分享一家好吃的義式料理～1001手作廚房，藏身在巷弄中不容易被發現，裝潢雅緻氣氛不錯很有質感，主廚把傳統義式料理加入新元素激盪出獨特的美味讓人驚喜，是台中第一家用料理說故事的溫馨小店，高質感價位卻不貴200多元就能享受，免服務費沒有用餐時間限制CP值不低，google評價高達4.9分。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

1001手作廚房位在成都路上成都公園旁邊，因為正好位在轉彎處很容易被忽略，只要留意鮮黃色的裝潢就不會錯過。從門口往內看會以為是家價位不低的餐酒館，事實上價位相當平實，200多元就能品嘗精緻美味，鄰近文華高中、中山國中、重慶國小，接小孩放學後到這裡用餐剛剛好。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

走進店內，整個裝潢明亮舒適，質感相當不錯。這家老闆就是商妮之前分享過的嚐嚐創意手作料理，因為房東收回店面於去年底搬到現在這邊，更名為1001手作廚房重新開始，保留嚐嚐受歡迎的餐點，加入輕食沙拉跟舒肥料理，餐點更多元。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內用餐區分前後兩區，這一區座位數不多，共三桌約10個人，走精緻溫馨路線。牆面上有許多小裝飾品，還有老闆自己種的香草盆栽，作菜時會現場摘取入菜非常新鮮。店內還有大量的書籍，都是老闆看過很喜歡放在店內推薦給客人看的，來到1001像是到朋友家作客，很愉快。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

我很喜歡這一片牆，簡單卻很吸引人，充滿著文青風格，打卡拍照非常好看。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

除了前面一區可以用餐，櫃檯後方還有這一區兩桌的小空間，閣樓式的裝潢很適合家庭客親子一起用餐。老闆很貼心在這一區擺放許多小玩偶、彩色筆以及童書，小朋友在這裡可以看書畫畫不會無聊。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

另一邊的牆面上有好多簡介，是老闆研發每一道餐點的介紹，很多菜色都是他人生中經歷重要事件當下的感想，把它融入到新菜色中，相當有創意。上面每一道菜都有自己的故事與獨特的名稱，等餐的時候可以閱讀一下，這應該是台中第一家用料理說故事的溫馨小店。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

看了一下老闆的自我介紹，發現他真的很有想法，食材用料都很堅持新鮮嚴選品質，店內餐點醬料包括甜點都完全手作，喜歡把原有的菜色加入新的元素產出各種不同的美味，同樣的義式料理在這裡可以吃到獨特的風味，道道有驚喜。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

1001手作廚房 菜單價位收費方式

餐點以義式料理為主，有輕食、沙拉、西班牙前菜TAPAS、還有義大利麵、燉飯、以及甜點、飲品，價位不貴一份主餐大約200多元，免服務費沒有用餐時間限制，好吃份量多而且吃的到外面沒有的獨特風味，CP值蠻高的。

老闆其中清炒的菜單有牛肉跟雞肉都是舒肥料理，還有巨大的牛奶蛤蜊也很有特色，沖繩特色料理塔可飯在這裡也能吃到，每一道都好想點來吃吃看，有選擇障礙耶～哈哈哈。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

點主餐都可加價升級套餐，套餐分AB兩種：

加價90元升級A套餐：內容有湯品、沙拉（或TAPAS）、60元飲料。

加價150元升級B套餐：內容有湯品、沙拉、TAPAS、甜點、及60元飲料。

把單價加一加，當然是升級比較超值，我們選了B套餐。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

沙拉（附蜂蜜芥末／凱薩醬／油醋醬三選一）

沙拉用料有讓我們驚訝，不是普通的美生菜而是蘿蔓葉、櫛瓜、還有一些baby嫩葉、再加上老闆自己釀的漬番茄，淋上蜂蜜芥末醬吃起來相當清爽。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛肉TAPAS

在這裡也能吃到相當道地的西班牙TAPAS，目前有番茄馬薩瑞拉／牛肉／肉醬／鯷魚馬薩瑞拉／莎莎醬鮮蝦五種口味，我們選了牛肉TAPAS。厚切牛肉經過舒肥方式調理，口感特別軟嫩非常多汁，看起來有點乾沒想到竟然這麼好吃！第一道開胃菜就有驚喜。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

飲品　18號紅玉紅茶、冰萃咖啡

這裡的紅茶跟咖啡使用玻璃酒瓶，乍看以為是烈酒，加上可愛的不倒翁杯，趣味十足。南投魚池鄉的18號紅玉很好喝，義大利麵佐台灣紅茶，滋味不錯耶～冰萃咖啡喝起來味道比較淡，有點偏美式咖啡的風味，我個人比較不愛。這裡也有冰滴咖啡，看菜單一杯只要100元相當平價。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

兩支飲品的瓶身都有老闆自己寫的心情小語，寫文時特地去看他們家粉絲團，發現老闆根本一位文青，喜歡用文字抒發紀錄。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

巨人蛤蜊義大利麵290元

這道最吸睛的就是拳頭大的牛奶蛤蜊，一般義式料理很少看到這麼大的牛奶蛤，肉質飽滿又大顆在嘴裡塞滿滿，滿嘴海味鮮甜無比，好過癮！

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

特地拿10元硬幣出來比對，原本的蛤蜊就不小顆，但是跟拳頭大的牛奶蛤一比，立即變迷你版，愛吃蛤蜊的朋友點這道就對了。義大利麵份量不少，清炒方式吃起來比較清爽，蒜味與海鮮超級搭，另外還有撒上炸過的蒜片很加分。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

麻油雞腿燉飯280元

這一道麻油雞腿燉飯非常有創意，義式燉飯加入中式麻油雞腿，中西合璧相當特別。用黑麻油雞還有老薑煸香，再加入米飯雞腿一起燉煮收汁，整個燉飯很入味吃得到麻油的香氣，米粒不會糊爛吃起來有口感，麻油與老薑香辣交疊，滋味很棒。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

去骨雞腿先煎過再加入麻油一起燉煮，口感不會過於軟爛，Q彈軟嫩有一點咬勁，在嘴裡散發出麻油香氣，比起一般中式麻油雞好吃許多，很佩服老闆把義式料理與中式料理結合成這麼好吃的麻油雞燉飯。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

蒜辣義大利麵佐舒肥雞胸250元

這一道雞胸肉用舒肥料理方式，口感特別嫩Q，底下還有大量櫛瓜、彩椒、青花椰等蔬菜配色，色香味俱全。一般雞胸肉加熱後比較容易變柴影響口感，這個舒肥過的雞胸肉口感QQ嫩嫩，而且很多汁不輸雞腿肉的美味，長時間低溫調理的舒肥雞胸超好吃～

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一般來說，清炒義大利麵最能吃到主廚的料理功力，這一道清炒蒜辣義大利麵有加入主廚特製的蒜香辣油，再加上蒜片提味， 爽口又開胃，一大盤份量十足連男生都可以吃得飽。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

泰式香茅奶油雞肉義大利麵260元

一般義大利麵的雞肉都是切成一小塊的雞肉丁或雞肉片，這裡的雞肉特別大塊，吃起來很有感覺。口感不會乾柴還蠻嫩口的，搭配香辣酸甜的特色泰式奶醬，吃起來更有味道。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

前面兩道清炒義大利麵吃起來相對比較清爽，這一道奶醬義大利麵上面緊緊巴著泰式香茅的酸辣醬汁很入味，濃郁極了。原本的泰式醬汁比較酸辣，有了奶醬加持之後，變得比較溫和順口大概小辣程度，不太敢吃辣的人可以嘗試看看。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

甜點　舒肥法式布蕾

這道甜點用舒肥機定溫方式料理，口感超級綿密細緻完全沒有氣泡，類似慕斯的口感超級好吃！我們第一次吃到這麼好吃的布蕾，比用烤箱烤的還要好吃許多，大推！

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這家手作廚房去年底才新開幕，老闆喜歡為他的料理說故事，把客人當朋友特別設計了這個回訪卡，第二次用餐出示卡片就招待A套餐；第三次來用餐就免費招待B套餐，還會留下客人資料升等VIP，日後客人生日會主動寄生日卡並附上免費主餐或神秘禮物，這家1001手作廚房老闆很用心耶。

▲▼1001手作廚房。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

心得：台中第一家用料理說故事的溫馨小店，有別於一般義式料理，主廚加入一些新的元素讓餐點變成有創意的獨特風味，今天吃到的麻油雞腿燉飯最讓我驚艷!還有巨人蛤蜊讓同桌的蛤蜊控驚呼不已，舒肥雞胸跟舒肥布蕾也是好好吃，整體來說餐點好吃價位不貴，環境又相當舒適，是家有溫度的小店，吃膩一般義式料理的朋友，這家1001手作廚房可以試試看會有驚喜。

1001手作廚房_Diner 1001

地址：台中市西屯區成都路212號
電話：04－23157396
營業時間：11：30～15：00、17：30～21：00（週二公休）

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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關鍵字： 1001手作廚房 商妮吃喝遊樂 達人美食 美食情報 台中美食 義式料理

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