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下巴會脫臼！台南現烤黑色漢堡　羊排脆嫩、還有平日限定口味

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃喔～～～但是要先問一下吃過的朋友們下巴還好嗎＞＜
ETtoday餓勢力

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落，哇哇哇！木漢堡的漢堡真的很大～之前跟老妹去吃過一次，覺得很喜歡，上禮拜大寶來台南，決定要讓他試試這漢堡，木漢堡跟一般速食店賣的完全不一樣!而且是龍眼木炭烤，來台南旅遊的朋友，我覺得可以來試試，漢堡真的很大一個，裡面的肉也好吃！

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

店家簡介：我們是來自高雄桃源的拉阿魯哇族，屬於高山民族。在部落裏，過去傳統族人皆以龍眼木烤火的方式，生火取暖、食炊等，時至今日，隨著年輕族人離鄉工作，卻也開始想念那群山圍繞，山煙裊裊的家鄉。因此，我們將延續部落原始的原住民烤法，以龍眼木現烤方式呈現木漢堡專屬美味。它，代表著一個原住民新時代的來臨，更延續著傳統族人不忘本的精神。以上取至木漢堡粉絲專頁。

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

木漢堡店址位於安中路一段上，3角窗的位置，走過路過會想多駐留一眼，這家賣的是什麼？！裝潢很有特色，運用大量的木頭，就是一個聚落的感覺，雖然內用沒有提供冷氣（可以自己帶小風扇），用餐時段常常客滿需要等候，那天我就衝第一輪，快接近中午的時候就開始要等了，建議還是早點前往。

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落菜單MENU點餐菜單看這邊，有2款是平日限定口味喲！感覺平日要再衝一次XD羊排我覺得好特別，第一次看到羊排做的漢堡，決定點來試試。

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

拉阿魯哇三層豬堡＄210 （附沙拉）
▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

先送上我們點的第一個漢堡，真的很大耶！！我怕照片上拍不出大的感覺，拿到後我還用我的IPHONE10來量一下，竟然差不多高了！！三層肉好多塊，烤的恰恰看起來也太誘人！！

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

速速拍完照後，我們開始想著，這怎麼咬啊，感覺一口咬下會落下巴 可以稍微壓一下比較好咬啦!不然真的很大，咬下後有著三層肉炭烤的香氣，肉質札實彈牙，配上清爽的生菜及酸菜超過癮，份量來說超有飽足感，我個人是吃不完。

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）


法拉夙羊排堡＄240 （附沙拉）

這個漢堡比三層肉的高耶!!而且羊排的很少見，裡面的羊排也是厚厚的！店內使用的都是黑色的漢堡呦～

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

近拍一下羊排漢堡，裡面除了生菜、洋蔥、番茄以外，還配上鳳梨片，大口咬下這漢堡，有著羊肉的油脂香氣，配上海鹽及辛香料提味，這個我們好愛，肉質外脆肉嫩好夠味，如果平常口味較重的朋友，又敢吃羊肉，可以選羊排堡，我個人蠻推的！

▲台南木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落。（圖／愛比妞提供）

木 漢堡。原木炭烤漢堡聚落

地址：台南市安中路一段970-3號
電話：0909 678 239
時間：週二至週五15：00-21：00／週六、日11:30-21:00（週一公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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