點評：這種風格的冰室我喜歡：））））

文、圖／男子的日常生活

復古七彩霓虹燈招牌閃爍著，門前一盞黃燈亮著，是昭和冰室營業中。

昭和冰室，是台北新開的冰品店，這裡除了有各種口味的雪花冰外，最特別的就是空間裡的舊時光氛圍。除了冷氣機與櫃檯的收銀系統外，昭和冰室裡看得見的擺設家具，幾乎都是老闆John個人的古董收藏。

John因從小跟著家人耳濡目染，對古物老件有了濃厚的連結，雖曾選擇就讀現代設計相關，但最後還是無法抗拒經典古董的魅力，一頭栽進寫滿歲月痕跡的古道具裡，喜歡收藏古董，也喜歡研究老物，因而在九年前成立了Luminant 老物店，而近期將Luminant 原先的展示空間改造成了昭和冰室。





仔細一看，屋外斗大招牌昭和冰室，底下還寫了「酒場」兩個紅字 ，原來這裡冰室打烊後，酒場將繼續營業。 這也難怪昭和冰室裡頭也擺滿了各式酒藏，這裡不只賣冰，也全天候賣酒，實在令人陶醉。

雪花冰｜日式抹茶紅豆牛乳冰＄180

木盤上是看起來誘人的抹茶雪花冰，冰山裏頭也藏了紅豆，加了煉乳，最後再淋上抹茶醬；雪花冰口感綿密細緻，但也甜味十足，吃到三分之一時就覺得有些膩口是較可惜的地方。一旁是附贈香甜滑順的濃郁杏仁布丁，再擺上些許裝飾的甜口紅豆。

目前雪花冰有五種口味可以選擇（芒果牛乳、紅豆牛乳、抹茶紅豆、大人威士忌巧克力、泰奶珍珠），每份雪花冰都會附贈一份布丁，除了我們選的杏仁布丁外，還有其他四種口味（昭和醬燒、好濃巧克力、日式抹茶、芝麻）。

這次也試了昭和醬燒布丁，也是稍微甜感較重了些；不同於杏仁布丁的Q彈紮實，昭和醬燒較微軟口。

今日是昭和冰室試營運第三天，商品均還在調整階段。店家表示未來將有仙草刨冰的品項，可以選擇自己喜歡的古早味配料；也將販售試營運期間贈送的可麗露等其它甜品，建議想去的人可以在正式營業後前往，能品嘗到更為齊全且更完善口味的冰品。

這裡二樓即是知名的Congrats Café，在昭和冰室誕生後，老屋一樓與二樓， 像是巷弄裡最自成一格的怡然氣息，有著最寫意的老件古物，和陶醉味蕾的咖啡、冰品與酒飲。

昭和冰室

地址：台北市大安區文昌街47號

營業時間：以店家公告為主

文章提供by男子的日常生活

部落格、Instagram、Fb