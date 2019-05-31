東區台式復古牛肉麵店　吃得到「爺爺的皮蛋豆腐」超特別！

點評：這間真的很紅ㄟ！





文、圖／男子的日常生活

原來姑媽咪是取自「牛肉麵」台語的諧音，發覺近期不少店家都走台式復古的風格，像是不久前才重新開張的詹記麻辣火鍋店，就台的好有味道；不過姑媽咪感覺再帶點美式頹廢的氣氛。

有











以前愛玩的快打旋風。



位於台北東區的姑媽咪，名字取的特別外，店門外的「吃我下麵」霓虹招牌也讓人印象深刻。少見的大紅色調裝飾整間店舖，座位設置有工作檯前的獨立座位與四人桌兩種。













自取的醬料區，還有可以加在麵裡的酸菜。





菜單上以牛肉（湯）麵與乾拌麵為主食，再搭配多達十幾種的小菜與簡單飲品可選擇。





口水豬＄60｜店小二私房菜

涮好的豬肉薄片，吃著好嫩啊，口感挺細緻的，一定要夾上一點薑絲、蔥與豆芽一起，味道特別好。





爺爺的皮蛋豆腐＄60

不只用料不同，這裡的皮蛋豆腐吃法也和一般小吃麵店不一樣，吃之前要先全部攪在一塊才好吃。 使用板豆腐、皮蛋、肉鬆、花生、蔥花，用湯匙挖上一口，時而肉鬆香氣迎人，時而豆腐、還有皮蛋獨特的風味，通通混在一塊，卻也意外好吃。





五福星＄100

也點了取名五福星的拼盤，是將豆干、海帶、滷蛋、素雞、百頁豆腐五種小菜切在一塊。





淋上點油膏，撒些蔥花，口味簡單， 整體來說比較沒有什麼特別；說起好吃的豆干，突然好想念門前隱味牛肉麵的醃豆干。





接著是姑媽咪的主食了，這裡的牛肉（湯）麵有分紅燒與清燉，紅燒是以牛腩肉塊，清燉則是有牛小排和牛肉片兩種，然後麵條有細麵、拉麵與家常麵三種可選。





紅燒牛肉麵＄180

點了紅燒牛肉麵，牛肉蠻嫩口的，喝一口湯頭是微微辛香味道濃厚，搭配的手打寬麵家常麵口感帶點軟Q，一口麵、一口湯、再咬一口牛肉，實在過癮。





酸酸辣辣乾拌麵＄60

自己選了喜歡的細麵，將所有醬料攪拌均勻，麵條吸附了豐富醬汁後，真的是酸酸辣辣味道很香，自己蠻喜歡的；不過店家建議乾拌麵搭配拉麵能更入味，也提供給大家參考。

吃完後，店家還有加上牛肉清燉湯頭的服務，與碗裡剩餘的酸辣配料一起，酸甜辛香熱熱的喝好舒服阿。想起不少關東煮店，還有從小吃到大的中和阿公麵，都有這樣的加湯服務。

當天吃完發覺姑媽咪的紅燒牛肉麵與乾拌麵這兩道吃起來都較重口味，也好像街邊的小吃攤，調味都相當大膽，因此吃到最後也覺得有點油。





姑媽咪GoodMommy&Co

地址：台北市大安區仁愛路四段417─1號

營業時間：12：00～14：30、17：30～22：00

文章提供by男子的日常生活

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