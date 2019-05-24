充滿古董的小宇宙！同安街老宅咖啡店　還有限量咖哩料理





文、圖／男子的日常生活

走出透明簾外，陣陣的麻油雞香就這麼飄了過來，「不知道是那一戶人家今晚吃麻油雞？」 藏在台北同安街裡其中一間高矮胖瘦老房裡的万象，這樣熟悉又家常的氣味，就是這裡的日常。

一樓窗邊擺了矮桌矮椅，兩旁再亂中有序地推積了各種舊物；不知道的人路過，還以為這裡住了一家二手老物蒐藏控，然後特別喜歡將門敞開，每日坐在屋外乘涼。













万象這裡很小，穿過門口透明簾後，正前方就是櫃台，櫃台前再佈置一張兩人小桌位；不需要走動往右轉，就是通往二樓的階梯，階梯旁則有當作積木堆高的復古卡帶，中文、英文與日文的專輯都有，看著也不禁湧起小時候的各種回憶啊。

這裡一樓牆上東貼西黏，二手舊物東擺西放，小小只有幾坪的空間，被發揮的淋漓盡致，有種小小宇宙的可愛幸福。









一走上二樓，万象用熱情的水泳大会黑膠迎接你。









這裡二樓承接一樓的風格，不過多安排了一張桌位，東西也更多了。看見可愛的復古馬賽克桌燈、卡帶收錄音機、鐵風扇、丘比公仔、昭和年代的書本、台式復古食器玻璃杯等，全部都是獨一無二的裝飾，大部分喜歡也都能把它買回家。









點完餐後，在店裡工作的女孩，看見我們兩人站在錄音帶牆前正興奮討論著時，便問我們有沒有特別想聽哪一捲專輯，可以用現場的收錄音機播來聽，我們最後選了草蜢的「失戀陣線聯盟」來回味，J說家裡也有這捲，只不過好久好久沒有再拿出來了。

類比的音質，雖不及現在數位的好，但聽著就是特別有味道！小小的一樓空間裡，大聲地迴盪著草蜢的歌聲。這時店主走進万象，手裡拿著一袋不知從何挖到的超酷舊卡帶，準備再裝進万象裡。





万象的店主是一位音樂人，擔任樂團裡的吉他手，因為喜歡音樂，也喜歡老物，像是卡帶、黑膠、復古收錄音機這些，希望能和更多人分享，所以有了万象這樣充滿二手舊物與音樂的地方。後來才決定加入一些食物，和冰的與熱的飲料，像是咖啡、奶茶、啤酒與保健飲料(指果汁)，讓來訪的人能坐下來填填肚子與稍微解渴。





万象的甜點選自呷滴的生乳捲，將不定期更換合作的口味與品項，淋上一點焦糖，再灑上一點杏仁片，軟綿蛋糕體嚐起來也挺不錯的。菜單上取名保健飲料（＄100）的，則是清爽的蜂蜜檸檬水；還有取名直接的好喝奶茶（＄120），也挺順口的。這裡晚上還有店主樂團另一位成員做的日式炒麵，偶爾也會出現限量的咖哩料理。

万象小小的一二樓，就像店主與友人的秘密基地，大夥三不五時就會在這集聚一塊，熟識的，還有不熟識的客人，因為空間小小的，很自然地也就慢慢熟識了。這裡包羅萬象的，不只有滿室的老件，還有那單純分享音樂的心情。





万象

地址：台北同安街73巷10號

營業時間：一～三15：00～2200、六13：30～22：30、日13：00～22：00、四午休

文章提供by男子的日常生活

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