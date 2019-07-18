人人有機會成童玩節千萬人次幸運兒　並獲住宿券機票等大獎

▲▼辦20屆的童玩節千萬人次幸運兒將出爐，並獲贈五星住宿券、機票等大獎。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

舉辦20屆的宜蘭國際童玩節，累積入園遊客還差7萬多人就即將在近日破千萬人次，這位幸運兒將獨得包括「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北到香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照，人人都有機會中大獎。

1996年開辦的宜蘭國際童玩藝術節，到2018年累積入園遊客980萬7千多人次，2019年邁入第24年、第20屆，宜蘭文化局統計，到7月17日為止累積遊客人次已經達992萬1千多人，可望在這幾天就會達到指標性的千萬人次。

為迎接第一千萬人次遊客誕生，特別準備大禮，包括「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北到香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照，人人都有機會中大獎。

宜蘭文化局表示，2019年童玩節全新「蛻變」活動內容精彩，有清涼消暑戲水設施，世界各國民俗樂舞團隊表演，傳統到現代科技的童玩體驗展館，並加碼木偶馬戲團等歡樂遊藝踩街互動，以及光彩奪目夜間水舞燈光秀，國際級專業亮點團隊星光主秀。

還有機會抽大獎，民眾參與「繽紛尋寶盒」上傳照片轉扭蛋活動，週週送出「台北到香港來回機票」或「礁溪老爺五星級飯店住宿券」。

為鼓勵遊客參與童玩節，還加碼「來童玩送汽車」，凡是購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會把價值約70萬元的SUZUKI Baleno汽車開回家，將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎！

▲辦20屆的童玩節千萬人次幸運兒將出爐，並獲贈五星住宿券、機票等大獎。（圖／宜蘭縣政府提供）

此外，20日童玩節加碼多場演出，接連好戲登場。「葛瑪蘭文化基金會」與童玩節合作，20日晚間5點30分至7點30分，在野外劇場舉辦「山與海的對話-火舞山海」音樂會，邀請台灣知名小號演奏家葉樹涵老師、國際著名的太陽劇團首位台灣舞者張逸軍老師，與救國團幼獅管樂團聯合公演。

而晚上7點歡樂遊藝踩街在水域區將有快閃表演；國際級專業亮點團隊本週六來自英國的SPARK小丑幻鼓秀登場，7/20-7/26將為民眾帶來兼具藝術性與娛樂性國際表演，千萬不能錯過！

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