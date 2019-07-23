Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：房間....超...大....！

文、圖／滿分的旅遊札記

基隆北海岸景點相當豐富，新景點也愈來愈多，玩樂基隆～也很適合規畫個二天一夜的小旅行，晚上除了找民宿之外，汽車旅館也是個好選擇，北極星經典汽車旅館提供的房型精緻多樣化，有多種主題能選擇，適合夫妻情侶的出遊約會啦！

難得的小週末，滿分和朋友規畫來基隆玩，朋友推薦基隆一間很夢幻的汽車旅店－北極星，當天開車來訪，滿分就覺得北極星外觀好漂亮，繽紛的燈光閃爍，就很有汽車旅店的浪漫之感，滿分也開始期待，等等要入住的房型啦！

北極星經典汽車旅館有提供停車場，若是入宿車庫房的旅人，可以直接開入旅店，服務人員親切接待，提供房卡和指引房間方向，北極星除了收現金之外，也有提供卡服務唷！早餐用餐的部份是在旅店旁的咖啡用餐區，若當天廚房阿姨休息，就會改成早餐店早餐唷！

滿分當天入住的是大自然系列的車庫房型，汽車可以直接停入旅店的一樓車庫。PS：車庫燈和車庫門都設計在牆面上

車庫裡還有提供抗菌除臭劑，有需要的朋友，可自行取用。

大自然系列-綠野仙蹤 休息＄1380 住宿＄4280

哇！打開房間，滿分就覺得北極星的房間真美，舒適寬敞的大房間，抬頭就能看見大星星，雖說天花板的星星是造景，但～點燈也很浪漫耶。

這一間是北極星的大自然系列-綠野仙蹤，雙人房主臥室是滿分最愛的大空間，才剛入館，滿分就忍不住跳上床面，玩了一整天，看到舒服的床就想大字躺平，大床旁邊還有提供情趣型的按摩椅，感覺就很適合夫妻和情侶來這浪漫一下。

這一區是北極星綠野仙蹤房型的客廳，客廳的設計佈景像很唱歌的KTV包廂，不過這間房型並沒有提供KTV的唱歌服務，滿分是覺得有點小可惜啦，若想要想歌的朋友，北極星也有KTV房型唷，訂房時可以先告知嘿！

北極星房間有提供礦泉水、熱水、茶包和咖啡，另外，也有提供泡麵，半夜就不用擔心肚子餓了。

北極星的浴室空真的是大到非常誇張，浴室的大空間也是住在汽車旅館最大優點啦，採用分離式衛浴設備，大浴室和SPA沖澡間。

基本的盥洗用品，北極星都有提供，像是沐浴乳、洗髮乳、刮鬍刀、牙刷等…若是個人的保養清潔用品，就需要自己攜帶囉。

接下來讓滿分驚豔的就是北極星的大浴缸，這大浴缸，應該是要給巨人洗澡用的吧？！不得不說，一個人在這麼大的浴缸泡澡真的很享受，要是小朋友來訪，也一定會邊洗澡邊玩水滴。不過，因為浴缸超大，等候放水的時候也相對較久，建議旅人進入旅館時，就可以先放水囉～不然，想泡個澡還得等到天荒地老呀！

北極星還貼心提供舒緩的泡澡精油，在浴缸裡洗個泡泡浴，滿分覺得好好玩，洗完後，感覺身體的疲憊感也都消失了，當夜直接躺上床，也會非常好入眠呢。

咱們前一天玩得好瘋，滿分一覺到天亮，北極星汽車旅館，住宿也有附早餐，用餐地點就在旅館旁邊的咖啡廳。

北極星|早餐

這一區就是北極星的早餐餐廳啦，用餐空間簡約明亮，整體還算寬敞舒適。

北極星的早餐採用自助式用餐模式，以中式早點為主，有滷肉飯、白稀飯，還有幾道現炒的中式菜色和涼拌小菜等…

若想吃西式早餐的朋友們，北極星也有提供現烤白吐司和果醬唷！茶飲的部分選擇不多，可自行泡咖啡和茶包。

北極星的早餐，整體口味中規中矩，但滿分裝了一整盤小菜，再搭配白粥，一整頓吃下來也是挺有飽足感滴。

充電飽餐一頓後，就可以開始出遊玩樂啦！基隆近年來景點愈來愈豐富，像是正濱漁港&阿根納造船廠，還有忘憂谷、八斗子潮境公園，以及近期最夯的深澳鐵道自行車，跟著滿分的基隆八斗子景點一日遊，保證讓大伙們玩得充實又能收錄滿滿美圖唷！



北極星汽車旅館



地址：基隆市安樂區樂利三街21號

服務電話：02 2432 0099

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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