2025澎湖國際沙灘狂想曲　多項獨特活動首度於8月陸續登場

記者陳洋／澎湖報導

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處）為持續以世界最美麗海灣之品牌目標，提升澎湖旅遊的國際知名度，精心規劃「2025澎湖國際沙灘狂想曲」活動，並於今（10）日在澎湖隘門沙灘人氣海景咖啡館「笑ㄟcafé」舉行宣傳記者會。除由澎管處郭振陵處長主持及大力推介外，現場貴賓與媒體朋友雲集，包括澎湖縣湖西鄉陳振中鄉長、內政部國家公園署海洋國家公園管理處林尚卿副處長、澎湖縣政府旅遊處劉美凡副處長、交通部民用航空局澎湖航空站邱永昇主任、澎湖縣湖西鄉隘門社區發展協會洪文藝理事長…等貴賓，共同為今年最獨特創新的「就隘瘋音樂」主題正式揭開序幕。

▲今年最獨特創新的「就隘瘋音樂」主題正式揭開序幕 。（圖／澎管處提供）



澎管處表示「2025澎湖國際沙灘狂想曲」為首次結合澎湖天然美麗海灣為背景，同時創新別具特色的音樂演唱表演及沙灘休閒活動，打造獨具風格的旅遊魅力、拓展客源，增加留宿日數以及重遊率。如與澎湖很有淵源的民歌，在邁入50周年之際，第一場將於澎湖獻唱，也是第一次在戶外演出。此外，獨立樂團、電音DJ與日本動漫，以及具特殊才能之創作歌手的壓軸表演等，都是第一次來到澎湖協助行銷推廣。8月將結合澎湖藍天、碧海、金黃沙灘、天人菊花海，週週皆有不同主題的音樂展演與沙灘趣味活動，內容皆嚴選，精彩可期，不容錯過。

▲今年最獨特創新的「就隘瘋音樂」主題正式揭開序幕 。（圖／澎管處提供）

活動記者會上特別邀請到今年演出卡司的民歌界四位傳奇歌手，分別為李建復、凃佩岑、葉佳修及陳宏銘，四位老師除了在記者會上共同為我們獻唱了「外婆的澎湖灣」外，更熱情且親切地與現場貴賓及媒體們互動，讓大家提前體驗到了民歌清新且懷舊的旋律，也讓人不禁更期待8月8日至9日的「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」，屆時將有更多民歌知名歌手出席演出超過60首曲目，讓大家於夏日晚風中一飽耳福。

▲活動記者會上特別邀請到今年演出卡司的民歌界四位傳奇歌手，分別為李建復、凃佩岑、葉佳修及陳宏銘。（圖／澎管處提供）

此外，記者會當天也特別公布本次活動五場次的卡司陣容與精彩亮點，內容豐富多元、橫跨世代與曲風，勢必滿足各類樂迷的期待！相關演出亮點說明如下：

• 《民歌50在澎湖-美麗海灣篇》8月8日(五)及9日(六) 18:00-21:00 隘門沙灘：邀請李建復、胡德夫、葉佳修、邰肇玫、潘越雲、金智娟、羅吉鎮、殷正洋、許景淳、王夢麟、趙樹海、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、范怡文、謝宇威、南方二重唱、陳宏銘等超過18位民歌歌手溫馨演出！



• 《綻FUN風格篇》8月15日18:30-21:00：邀請南西肯恩、無妄合作社、王ADEN、怕胖團等各大音樂祭人氣歌手及樂團熱力開唱，一起在夏日晚風中chill一下！



• 《動漫樂章篇》8月16日18:00-22:00：包含DJ Ani-Mode、許君君、AKB48 Team TP、月宵◇クレシェンテ，更邀請到日本超人氣天團FLOW來台獻唱，結束還有Vtuber澪Rei及煌Kirali演出，點燃你的動漫魂！



• 《意想不到篇》8月23日18:30-21:00：壓軸登場由好地樂團、持修、葛仲珊、DJ SODA、黃明志等巨星齊聚，一同在最終場嗨翻澎湖！



除了現場精彩的表演活動，五場次也推出結合美食饗宴、明星見面與地方體驗的不同遊程。8月8日至9日兩天限定供應八道精緻海島料理，其中兩道為吳師傅親自研發與指導，現場與粉絲互動，讓支持者不僅能「追星」且「追味」。8月15日、16日及23日將持續推出戶外限定燒烤、法式下午茶等不同主題的限定舌尖饗宴，場場皆有驚喜！



活動不僅卡司堅強，周邊體驗也驚喜連連：包含主題Dress Code打卡送好禮、沙灘尋寶任務、水上遊憩活動、Cosplay選拔賽、舒壓沙灘瑜珈、真人版放大手足球等趣味活動，除了精彩豐富的沙灘活動，活動現場更安排超過20攤在地特色狂想市集，如仙人掌特色飲品及冰品、澎湖花枝丸等，讓您在澎湖黃金海岸聽歌野餐，將隘門沙灘化身為充滿節奏、創意與熱情的夏日派對，更多活動資訊歡迎關注澎管處臉書專頁。

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