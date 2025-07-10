名人坊登台10周年推經典套餐　明年規劃新增2分店

▲名人坊招牌菜之一燕窩釀鳳翼。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食2015年引進代理的「名人坊」走過10年，在全台已有5家分店， 預計明年初在台北大巨蛋、台中漢神洲際購物中心再開新店。此外，餐廳也推出「10周年特別套餐」，內含燕窩釀鳳翼、蝦餃皇及富哥招牌炒飯。

2007年開業的名人坊，是香港高級粵菜餐廳，隱身在中環九如坊蘭桂坊酒店內（疫情時歇業），專為追求美食的饕客們提供超凡的私房菜，其靈魂人物就是被譽為「隱世廚神」的主廚鄭錦富（富哥），2015年由漢來美食拿下台灣代理權，登台10年間已開設5家分店，預計於2026年在台北大巨蛋、台中漢神洲際購物中心再開新店。

▲富哥招牌炒飯。（圖／漢來美食提供）

▲蒜香蒸波士頓龍蝦。（圖／漢來美食提供）

慶祝名人坊登台10周年，品牌特別將富哥的經典招牌菜色整合推出特別套餐（2700元），7月14日至7月31日限時供應，菜色包含燕窩釀鳳翼、富哥招牌蝦餃皇及富哥招牌炒飯。其中燕窩釀鳳翼是以糯米釀鳳翼這道菜為基礎，把糯米換成燕窩，雞翅取出骨頭之後，再把燕窩填入雞翅裡、封口，風乾20至40分鐘後再放入油鍋裡炸出酥脆的外皮。

此外，今年富哥也將於8月中起展開「富哥見面會」巡迴餐會，不同於往年的吉品鮑，今年則是帶來珍貴的關東遼參，搭配口感和個頭不亞於吉品鮑的16頭南非乾鮑。

▲台北晶華酒店栢麗廳即日起至8/31推出客家美食節。（圖／晶華提供）

另外，台北晶華酒店栢麗廳即日起至8月31日的午、晚餐時段，餐檯端出「鄉親來作『客』系列美食」，餐台上有梅菜牛肉漢堡排、柿餅番茄沙拉佐橙韻沙拉醬、客家小炒飯、豆醬白斬雞、關西仙草雞湯、韭香壺底豬頭肉、經典紅糟肉及美人茶香映等近10款菜色。

▲梅菜牛肉漢堡排。（圖／晶華提供）

栢麗廳主廚張明志表示，國人對於客家料理並不陌生，他選擇大家熟悉的菜色為基礎，再加入全新的巧思與應用，期望消費者品嘗到傳統美味的現代創意。以他最推薦的梅菜牛肉漢堡排為例，在油花豐潤的和牛漢堡肉中拌入以慢火細炒至香氣四溢的客家梅菜後再進行炭火直烤，表面焦香酥脆的漢堡排內保有和牛香氣及梅菜獨有的鹹香回甘，不需搭配任何醬料即充滿滋味。