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台東暑假5大玩法！搭熱氣球升空、看哆啦A夢無人機　金針山賞花

▲▼熱氣球嘉年華交通接駁。（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

▲今年台灣熱氣球嘉年華最大亮點就是哆啦A夢造型球。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」已經登場，Booking.com就精選5大台東玩法與住宿亮點，旅客可以搭熱氣球升空，也能前往溫泉鄉，或趁著花季時前往金針山，欣賞夢幻金色花毯。

▲▼台灣國際熱氣球嘉年華哆啦A夢無人機。（圖／台東縣政府提供）

▲台灣國際熱氣球嘉年華今年還有哆啦A夢無人機。（圖／台東縣政府提供）

體驗熱氣球當然是這個暑假不可錯過的亮點。今年邀請超人氣角色「哆啦A夢」熱氣球首度亮相，與來自世界各地的造型球齊飛，帶來前所未有的童趣旅程。活動期間每天清晨與傍晚皆可欣賞熱氣球升空，還能體驗「繫留升空」近距離感受飛行樂趣；晚間則有八場「熱氣球光雕音樂會」，結合無人機燈光秀與煙火，邀請人氣樂團與華語天后輪番開唱，打造最華麗的東台灣夏夜。

想慢遊體驗台東的自然與文化風情，「台東森林公園」是不能錯過的綠色秘境。占地280公頃的園區擁有「琵琶湖」、「鷺鷥湖」與「活水湖」三大湖泊，旅人可在林蔭下騎行、散步，沿途延伸至海濱公園，一覽山海交會的景致。Booking.com推薦入住「娜路彎銀河酒店」，擁有露天泳池、水療池及迎賓茶點等設施，適合親子與小旅行客群，輕鬆感受台東慢活魅力。

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲▼緊鄰台東車站的台東趣淘漫旅。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲▼台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

若想深入了解台灣史前文化，不妨造訪集考古、文化與自然景觀於一地的「卑南遺址公園」，園內展示石板棺、月形石柱等豐富遺跡，並重現原始聚落生活。走訪後可入住步行可達台東車站的「台東趣淘漫旅」，客房以海洋藍與陽光黃為主色，營造出度假感十足的清新氛圍，是展開東台灣文化之旅的理想起點。

▲▼知本老爺泳池換新裝。（圖／知本老爺提供）

▲▼知本老爺近日泳池換新裝，在飯店內還能享受美人湯。（圖／知本老爺提供）

▲▼台東知本老爺酒店。（圖／業者提供）

偏好身心療癒之旅的旅人，則推薦前往知本溫泉，這裡的「美人湯」為弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質清澈，泡湯能促進血液循環並有美容功效。住宿推薦「知本老爺酒店」，融合原住民文化與現代設計，還能參加射箭、搗麻糬、欣賞歌舞等體驗，是寓教於樂的親子好選擇。

▲▼太麻里金針山金針花。（圖／玩得瘋旅遊趣臉書專頁授權提供）

▲太麻里金針山金針花。（圖／玩得瘋旅遊趣臉書專頁授權提供）

每年8至10月正值「太麻里金針山」金針花季，海拔1450公尺山頭鋪滿金色花毯，壯麗景致吸引攝影與健行愛好者朝聖。山上設有三大賞景步道，可眺望太平洋與縱谷美景。賞花後可順遊台東市區，入住人氣親子飯店「禾風新棧度假飯店」，館內設有戶外泳池、氣墊甩尾車道等設施，夜晚點燈更添浪漫，是夏季旅程的完美收尾。

關鍵字： 台東旅遊 台灣特色系列 台灣熱氣球嘉年華

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