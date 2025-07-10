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暑假旅遊當心踩雷！4家旅行社爆「債務危機」遭勒令停業

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲暑假出國注意！觀光署點名4間旅行社因債務問題，遭勒令停業3個月。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

暑假旅遊旺季來臨，交通部觀光署卻公布最新旅行社「黑名單」，共有4間業者因財務異常、積欠債務與旅客退費，遭勒令停業3個月，提醒民眾出國規劃行程時務必留意，慎選合法可靠旅行社，以免權益受損。

被觀光署點名停業的4家業者分別為「晟源旅行社」、「翔展旅行社」、「楓蓮旅行社」與「萬豪國際旅行社」。其中晟源旅行社屢次發生票據退票，顯示財務狀況不穩，觀光署依《消費者保護法》第36條與第38條規定，自今年1月24日起勒令停業3個月。

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

翔展旅行社則是「累犯」，先於3月31日因財務及業務狀況異常、積欠退費而遭勒令停業，未料7月3日再度爆出類似問題，觀光署再次開罰。根據官方說法，該公司已無法履行契約責任，嚴重損害消費者權益。

另外，楓蓮旅行社於6月19日、萬豪國際旅行社於7月3日，分別因屢次票據退票與未清償票據金額過高，被認定財務異常，依《發展觀光條例》第54條第2項規定，同樣被勒令自公告日起停業3個月。

觀光署呼籲民眾選擇旅行社時，應認明合法立案業者、確認其財務狀況及過往紀錄，並與旅行社簽訂合約、保留憑據，以保障自身權益，避免在出國旅遊途中遭遇糾紛或損失。

關鍵字： 旅行社 觀光署 停業警示 暑假旅遊 消費者保護

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