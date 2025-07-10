記者陳洋／澎湖報導

WeMo 萬台佈建全台和離島、即日起加入就享有一天免費騎到飽、全台皆可騎乘，同站租還站點再增加離島，澎湖、綠島即刻正式開站，小琉球也將於近期上線，讓智慧綠能出行體驗無所不在。

▲全台最大共享機車WeMo 進駐澎湖打造觀光低碳島。（圖／記者陳洋翻攝）

亞洲最大共享電動機車品牌WeMo Scooter（以下簡稱 WeMo）全台共享機車霸主，重磅投放啟動，歷來最大規模營運擴張計畫，全台同站租還好評如潮，再次放大升級推出「環島縱貫線 MAX」計畫，不僅完成品牌至今規模最廣的佈建行動，全台車隊投放數量正式挺進「萬台級規模」，也宣告 WeMo 正式邁入全民、全台共享移動的新世代。

此波擴張，一舉佈建全新主力車款 WeMo Fly 二代新車，全面覆蓋雙北、台中、台南、高雄等五大都會核心區，並首次跨出本島進軍旅遊勝地澎湖、小琉球與綠島，正式串聯五都、全台城市與離島交通網絡。WeMo Fly 擁有業界最高續航、穩定騎乘、自主換電、智慧科技等優勢，自上市以來即深受用戶好評，此次亦成為 WeMo 建構「萬台級」智慧車隊的重要基石，引領共享機車邁向高效、永續、智慧化的新時代！

▲全台最大共享機車WeMo 進駐澎湖打造觀光低碳島。（圖／記者陳洋翻攝）

WeMo 執行長 劉于遜表示：「這不僅是創造台灣歷史的數量擴張時刻，更是『全台、全民，生活移動無縫接軌』的行動實踐，只要加入 WeMo 後，使用一個帳號即可暢遊全台各地及離島，搭配全台日租最低價 $349 的包車方案，讓消費者可以完整享受相同高品質智慧綠能移動體驗。」此外，WeMo Fly 體驗口碑載道再加碼，WeMo 推出兩大限時優惠——新註冊用戶加入就送一天免費騎到飽、WeMo PASS 會員享有每月三張日租九折券的加碼，一個帳號、立即上車、騎遍全台。

此次完成 WeMo 規模最廣的車隊佈建，不僅再擴大雙北、台中、台南營運範圍，成為全共享業界全台最大覆蓋的業者！並拓展至澎湖、綠島等觀光熱區，正式串聯五大都會與三大離島，打造橫跨城市與旅遊場景的共享交通網絡。WeMo 目前擁有全台最大最廣五都營運範圍，並持續拓展「同站租還」服務，站點涵蓋全台高鐵站、火車站等重要轉運節點，目前已佈建 28 站，預計於今年底擴至 35+ 站；澎湖、綠島即日起開站，小琉球也將於近期開放，實現全台最大最廣的隨租隨還、無縫接軌智慧移動體驗。

WeMo 正式開啟離島共享市場，澎湖、綠島即刻開站，小琉球也將於近期開放，依季節觀光與在地需求靈活調配，為遊客打造 24 小時自由租還、可自行換電的電動機車低碳智慧移動體驗，WeMo 以「智慧交通 × 永續觀光」作為發展核心，推動離島旅遊與環境共榮，讓離島旅行更方便舒適。無論到離島參加澎湖花火節、到綠島體驗浮潛潛水、或是去小琉球近距離觀賞海龜，用戶皆可透過 WeMo 快速取車、輕鬆移動，享受離島夏季美好時光，實現智慧旅遊新日常！

立即加入 WeMo，開啟零距離移動生活！

活動期間輸入專屬優惠碼【遲早要騎】，即享「加入就送一天免費騎到飽」，即日起至 2025/12/31 止，全台皆可騎！立即下載 WeMo App: https://wemoscooter.onelink.me/a864/bcwehju6