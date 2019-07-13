Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好夢幻的盪鞦韆~~~

文、圖／滿分的旅遊札記

花蓮超人氣新景點山度空間，隱身在森林裡的休息平台，也有絕美觀海視野，山度空間入園免門票，旅人來訪可自由參觀。園區裡規畫多處看海平台，來這望海好愜意，坐在山度空間任一地方，都能感受被山群大海包圍，園區還有女孩最愛的望海盪鞦韆，隨便拍都好美。另外山度空間提供飲品小點，來賞景也可下午茶，山度空間整體佔地不大，較適合規畫順遊唷！PS：要記得補充防曬和防小黑蚊唷！

大家都說花蓮是台灣最美的後花園，花蓮好山好水好風光，每年都適合規畫玩樂，一早咱們離開希臘風境外漂流民宿，準備旅程，第一站滿分安排來花蓮超夯新景點－山度空間，山度空間距離遠雄海洋公園和境外漂流都很近，開車不用三分鐘，安排順遊最適合不過啦！三度空間位在森林小徑裡，入口有大大的招牌，朋友也可以使用Google搜尋，不會難找唷！PS：汽車可臨停在路口馬路的兩側。

停好車，山度空間的入口處就設在森林旁，要是沒有入口處的指標，還真的不容易發現耶，滿分入館前，也有一種要探索森林的FU。

跟著山度空間的步道往園區裡漫步，此情此景，滿分覺得好像是一條要去找龍貓的森林隧道。

來到山度空間，滿分沒有找到龍貓，卻來到一處充滿熱情與陽光的綠林秘境，山度空間入園免門票，第一區是用餐休息區，朋友們可以在這點餐及喝下午茶，花蓮天氣炎熱，坐在這裡遮陽也很消暑啦！

滿分找了一個吧台的位置小歇一下，其實坐在這裡，就可以看到遠方的海景啦，滿分發現桌上都擺放了二三顆柚子，一直以為麻豆文旦以台南最為知名，其實柚子在花蓮，也是知名的產地之一唷！

山度空間MENU

山度空間提供簡單的餐點供旅人下午茶，有甜點蛋糕、厚片、炸物小點和咖啡飲品等…價格大約落在$50~$100，滿分覺得價格平易近人，入園免門票，餐點也很親民，主人還真是佛心呀。PS：來山度空間，請勿攜帶外食唷！

當天花蓮的天氣真的是有夠熱情，滿分才剛抵達山度空間，就已經是滿身汗，本來想先在餐廳點一杯飲料解渴的說，但其他熱情的旅人建議滿分逛完園區再買，不然要拿著飲料到處拍照，反而更累人唷！滿分聽完建議，想了想覺得非常有道理，轉個彎，準備再深入山度空間前，滿分又被山林裡的一處盪鞦韆吸引了，立馬跑上去當個小網美來取景啦！

山度空間沿途都設有石階步道，雖說山林地區難免顛簸，但還算好走，當然漫步山林，還是穿好走的鞋子較佳啦！走在木間步道裡，不時會發現休息平台，朋友看哪裡漂亮，都可以隨意停留小坐嘿。

從山度空間餐廳走往觀景平台還有一點小距離，森林步道部份路段有用有顏色的墊子鋪路，滿分覺得很好走，小朋友來走也沒問題唷！路途中，滿分發現藝術佈景上的小卡片，小卡片上分享之來訪旅人的趣事，滿分覺得很特別，朋友們來訪也可以欣賞唷！

常言道爬的愈高，你就能看得愈遠，登上觀景平台，眼前就是一望無際的海景，大家都說這個平台也設計的太美了啦！其實明明就只是一處平台坐位區，但因為背景是海景，拍起來好像明信片。

別以為山度空間就僅有這個平台，再往上走，站在山坡上的景緻也很迷人呀！來到這一區，就算抵達山度空間的盡頭啦，是不是很有森林渡假秘境的感覺呢！

山度空間處處是美景，最熱門的就是這座盪鞦韆，只能說主人實在是有夠犯規，場景這麼美，叫愛拍照的女孩們怎麼招架得住嘛。相信滿分，一坐上盪鞦韆，快門就按不完啦，坐在盪鞦韆上看海，彷彿在海上搖曳著，但其實此區僅讓旅人拍照使用，嚴禁搖晃嘿！PS：大人小朋友玩拍時，一定要注意安全嘿！





山度空間除了熱門的白色盪鞦韆好拍，山坡上的三角平台滿分也非常喜歡，完全沒有任何遮陽效果的望海平台也好美呀！

在園區裡逛累了，就到棚子裡去休息啦，山度空間裡備有讓旅人休息的小棚子，棚架木製有質感，還貼心附有抱枕，很適合後來天氣涼爽，來這裡下午茶，這個時候就會可惜，忘了先買飲料上來了。PS：若想在棚子裡午茶，建議飲料小點可以先買。

山度空間棚子後面還有一些坐位區和小裝置，由於當日天氣真的是熱到一個讓人爆炸，滿分就沒有再往後院草皮過去啦，感覺後院草原之後可能也會有不同的變化唷！還沒有來過的朋友們，多少可以期待一下啦！

滿分當天一早10點左右抵達山度空間，不知道是不是花蓮的陽光特別熱情，明明在山度空間，卻像在40度高溫區沸騰，雖說大伙們真的熱到一個很崩潰，但都來了，還是要和地標合影才算踩點嘛。

就說滿分和Kevin哥的攝影魂都超級熱血，一個是愛拍照的女孩，再熱再冷都想要拍美照，另一個是熱愛攝影，汗都用滴的了也要飛空拍機，空拍下的山度空間，四周都被山群所圍繞，而我們就真的在山度空間裡欣賞蔚藍海景，大伙們擺好最美的POSE，留言我們最美的足跡。

不過滿分還是很不習慣過多的電燈泡，甩開友人，硬是要和Kevin來張情侶合影呀，背景是山層、前景是大海，真的太美了。

回到山度空間的咖啡廳坐位區，其實坐在涼亭下吹風看海就很放鬆了，沁涼的飲品更是夏天必嚐的消暑聖品，當天滿分了紅茶拿鐵，沁涼好喝甜滋滋，仔細瞧，杯子上就是山度空間的LOGO唷！PS：山度空間也有室內坐位區，但空間狹窄，當天許多小朋友在裡面吹冷氣，滿分就沒進去啦！

花蓮山度空間是個值得走遊的休閒好去處，入園免門票，還有提供咖啡飲品和小點心，站在山度空間可以欣賞花蓮唯美的遼闊海景和壯麗的山巒美景，還有文青風的美拍藝術，當然最吸睛的就是山裡的盪鞦韆，絕對必拍，但其實山度空間整體園區並沒有很大，建議玩樂花蓮壽豐，可搭配順遊規畫唷！滿分的美景美圖，分享給大家囉！

山度空間



地址：花蓮壽豐鄉鹽寮村大坑57號

時間：9：30－17：30

電話：0963 034 304

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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