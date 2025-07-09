熬過丹娜絲颱風！通霄22座沙雕安然無恙　7/12起免費參觀

▲2025通霄沙雕藝術節將如期於7月12日登場。（圖／翻攝自通霄沙雕藝術節粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

遭到人為破壞，又從丹娜絲颱風歷劫歸來的「2025通霄沙雕藝術節」，將從7月12日至9月14日在通霄海水浴場登場，其中，最大亮點是首度展出70公尺長的連座沙雕《永續與和平》，一共有22座沙雕開放讓民眾參觀。

2024年首次舉辦廣受好評，通霄沙雕藝術節遂成為苗栗通霄夏季觀光亮點之一。苗栗縣府表示，本屆以「逍遙沙城」為主題，邀請來自烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等多國藝術家，聯手台灣沙雕團隊共同創作，一共展出22座沙雕作品，打造一場結合創意與技藝的國際級藝術饗宴。

▲▼本屆以「逍遙沙城」為主題，邀請烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等多國藝術家，聯手台灣沙雕團隊共同創作，一共展出22座沙雕作品。（圖／翻攝自通霄沙雕藝術節粉專）



今年展區規劃「共同創作區」、「逍遙主題區」與「國際沙雕區」三大主題。其中，全台首見、長達70公尺的巨型連座沙雕《永續與和平》，透過細緻雕工，詮釋人文關懷與多元文化，展現藝術的深度與感動。此外，由烏克蘭藝術家Bogdan Kutsevych與印度沙雕名家Om Prakash Sahu攜手創作的《地球在我懷中，逍遙在我夢中》與《和平的承載者》，以沙粒訴說對和平與自由的渴望，深刻呼應「逍遙沙城」的核心精神。

▲全數作品經巡檢後完好如初，活動確定如期舉行。（圖／苗栗縣府提供）



苗栗縣府表示，儘管日前中部沿海受颱風丹娜絲侵襲，帶來強風豪雨，沙雕作品一度面臨嚴峻考驗，但展區幸賴特殊地形作為天然屏障，全數作品經巡檢後完好如初，活動確定如期舉行，策展人陳坤田指出，團隊在風雨來臨前即啟動防颱機制，加上海岸地勢優勢，共同守護住藝術創作的結晶。



「2025通霄沙雕藝術節」活動期間為7月12日至9月14日，每日上午9點至晚間9點開放，讓民眾免費入場，一睹堅韌的藝術之美。此外，展期內將舉辦親子沙雕體驗、假日主題活動及夜間光雕展演，打造日夜皆精彩的藝術盛事。